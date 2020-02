Medellín tiene menos Policías para más retos en seguridad

En 2016 la ciudad tenía 7.925 uniformados para garantizar la seguridad y la convivencia. Sin embargo, para este año, el número disminuyó a 6.833. De esos, hay 5.552 en actividades operativas y 1.281 para labores administrativas. Todo lo anterior, en tres turnos.



Así quedó consignado en el balance de indicadores de criminalidad del 2019 que la Secretaría de Seguridad de la ciudad expuso la semana pasada ante el concejo de Medellín.

Allí, el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo, mostró las principales cifras de delitos con las que la ciudad cerró el 2019, que serán el reto a mejorar durante este cuatrienio.



En homicidios, por ejemplo, con corte al 9 de febrero, Medellín registró 32 casos contra 77 en ese mismo periodo de tiempo del año pasado (57% menos). En ese mismo corte, el hurto a personas creció de 2.208a 2.640, el de carros se redujo de 110 a 84 casos, el de motos bajó de 556 a 455 y los casos de extorsión disminuyeron de 72 a 23 casos reportados.



Sin embargo, aunque hay variaciones positivas algunos de estos índices en los dos primeros meses del año, el secretario Acevedo aseguró que quedan grandes retos por afrontar.

El homicidio es un tema que sigue siendo preocupante, se han tomado medidas de choque que han dado buen resultado, pero que se tomaron mientras se arma el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, expresó Acevedo.



Sobre la disminución del pie de fuerza, el secretario indicó que se está haciendo un esfuerzo en materia tecnológica como drones y cámaras de seguridad de última tecnología, que puedan servir de apoyo ante la falta de personal humano.En ese aspecto, contó que la ciudad cuenta con 2.886 cámaras de las cuales, 2024 son de tipo (PTZ –Pan, Tilt and Zoom–), 80 de reconocimiento facial, 37 de analítica convencional, 122 fijas de alta resolución y 199 de tipo Multisensor (cobertura 360 grados).

Sobre el pie de fuerza, el concejal Alfredo Ramos opinó que para que Medellín cumpla los estándares internacionales le hacen falta por lo menos 8.000 policías.



“No será fácil llegar a esa cifra pero mientras sigamos con poco más de 5.500 es claro que la criminalidad se va a sentir más tranquila con menor operatividad de la autoridad”, dijo Ramos.



Contrario a esto, para James Zuluaga, defensor de Derechos Humanos de la comuna 13, tener más uniformados no es la solución.“Que no sea aumentar la fuerza pública y la represión la única estrategia. Acá es tener claro que sin justicia y oportunidades no habrá Paz”, expresó Zuluaga en un comunicado ante los últimos hechos violentos en este sector, donde este mes se han presentando nueve asesinatos, seis de estos en menos de 48 horas.



De 6.833 policías, hay 5.552 en actividades operativas y 1.281 en administrativas. Foto: Esneyder Gutiérrez

Proponen enfoque más integral que operativo

Quien también concordó con la postura del líder social de la comuna 13 fue el concejal Álex Flórez, para quien la única manera de garantizar una mejoría real a las condiciones de seguridad de la ciudad es evitando que más jóvenes ingresen a las estructuras criminales.



“No logramos tener un resultado efectivo como quisiéramos, si a medida que la Policía realiza capturas y aumenta el pie de fuerza, no logramos que los menores de edad dejen de querer pertenecer a los ‘combos’”, expresó el cabildante”.



Cifras entregadas por el corporado durante el debate revelaron que el 50 por ciento de las víctimas mortales en Medellín en 2019 tenían entre 14 y 24 años, el 93 por ciento de los asesinados en Colombia no tenían estudios postsecundarios y el 94 por ciento de la población carcelaria no tiene estudios postsecundarios.

“Hay que apostarle a la educación. En cobertura educativa esta pasa del 90 al 54 por ciento de educación secundaria a la media. Es allí donde estamos perdiendo a nuestros jóvenes. En el paso de noveno a décimo”, agregó Flórez.



Y si bien indicó que en Medellín solo 4 de cada 10 personas ingresan a la Universidad, aclaró que esta es una cifra engañosa, porque no muestra que en comunas como Popular y Santa Cruz tienen cobertura de poco más del 20 por ciento. Es decir, 2 de cada 10.



Para cambiar esto, Flórez defendió los programas propuestos en el Plan de Desarrollo como el Valle del Software, la Ciudadela Universitaria Occidente y el programa Buen Comienzo.

A su turno, el subsecretario de Gobierno local y Convivencia, Camilo López, aseguró que la actual administración tiene claro que la estrategia en seguridad tendrá un alto componente social y que el programa ‘Parceros’, de la anterior alcaldía, está siendo reestructurado, pero que tendrá continuidad. Estos y otros programas sociales, es el llamado que hacen los defensores de Derechos Humanos.



“Nos preocupa la juventud, los civiles y niños. No se trata de quien es inocente o culpable, no se trata de que el policía solucione a su manera los conflictos y que los grupos lo hagan de igual forma. Acá la justicia la tiene que hacer la administración municipal” indicó James Zuluaga.



MEDELLÍN