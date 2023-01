Unas llantas sobre la carrera 63D, justo antes de ingresar al deprimido de Los Músicos, recuerda Alexánder Lema, habitante del barrio Naranjal, fue lo que puso con la ayuda de otras personas para evitar que los carros se metieran y quedaran atrapados en el charco de agua que se había apoderado del lugar.



(Lea también: Emergencia por incendio en las redes de gas en Medellín).

Cuenta este hombre que lleva 35 años viendo en el sector que antes de que Luis Gonzalo Estrada Suárez, de 51 años, y Alexandra Salazar Diosa, de 42 años, ingresaran en el Audi donde murieron ahogados el pasado sábado, él le estaba informando al conductor de una chiva rumbera que no debía pasar.



“Cuando yo estaba en la chiva rumbera se pasaron como tres carros y entre ellos fue la camioneta blanca y el carro de una señora. Cuando yo escuché a la señora gritar ¡auxilio, auxilio!, yo me fui hasta el punto y efectivamente la camioneta entró al agua y empezó la inmersión”, dice Lema.



Lo primero que se hundió fue la parte delantera, mientras que la trasera se levantó. Hubo un momento en que Estrada Suárez, quien iba manejando, intentó reversar, pero las llantas traseras ya estaban elevadas y la tracción no respondió.



Al ver esto, Lema salió en una motocicleta hacia su casa para llevar una soga, un inflable, un martillo y una hacha.



(Le recomendamos leer: La tragedia que dio nombre al deprimido donde murieron dos personas en Medellín)



Recuerda que cuando regresó, el carro se había sumergido por completo y otro hombre, con quien había estado allí desde el principio, se había montado al capó. A este le pasó el martillo con el que empezó a darle golpes a los vidrios, pero eran imposible de romper porque "la película de seguridad era bastante fuerte".



Mientras todo pasaba, la señora que había ingresado detrás de la pareja y quien estuvo hasta el rescate de los cadáveres, no paraba de gritar, por lo que Lema le pidió el favor de llamar a la línea de emergencias 123, mientras volteaba su carro por si tocaba halar.



Los segundos pasaron y el hombre sobre el capó tomó la mano izquierda que Estrada Suárez había sacado por la ventanilla del conductor y le hizo la señaló a Lema de que este ya no daba señales de vida.



(Le puede interesar: ¿Por qué se inundan las calles, deprimidos y barrios de Medellín cuando llueve?)



“Creo que si el señor no hubiera abierto el vidrio, estoy seguro, hubiéramos podido tener más tiempo para un rescate”, agrega Lema quien en más de una oportunidad ha participado en rescates de personas que han quedado atrapadas en sus vehículos por cuenta de las inundaciones.

Facebook Twitter Linkedin

El vehículo quedó atrapado en el deprimido de Conquistadores. Foto: EL TIEMPO

Ante esta situación, en las últimas horas fue informado por parte de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la realización de un estudio para ubicar alarmas y un sistema de talanqueras en los soterrados.

​

"El alcalde me pedía buscar a través del proyecto Siata cómo eliminar esa posibilidad de riesgo de inundación en los soterrados y así evitar una situación y que no se sigan perdiendo vidas como ocurrió el sábado. Hoy (el lunes) tendré una reunión con el equipo Siata para diseñar un instrumento que permita tener una alarma y a su vez bajar una talanquera que impida el acceso de los vehículos a los soterrados cuando se encuentren inundados”, explicó el director del Área Metropolitana, Juan David Palacio.



En el caso de Medellín, los deprimidos de sectores como la Terminal del Norte, Bulerías, San Juan y Los Músicos son los lugares que más afectados se ven cuando se registran fuertes precipitaciones.



MEDELLÍN