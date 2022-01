Luego de mes, culminó el piloto de bares y discotecas abiertas hasta las 6 a. m. en Medellín, el cual se realizó del 15 de diciembre al 15 de enero.



De acuerdo con Asobares, alrededor de 1.500 establecimientos se sumaron a esta iniciativa, lo que equivale a la mitad de los que hay en la capital antioqueña.



“Al revisar algunas cifras nos dimos cuenta que, inclusive comparando con diciembre de 2019, hubo un disminución en las tasas de criminalidad o delincuencia. Vamos superando ese tema de que necesariamente la operación nocturna de los horarios extendidos de los establecimientos nocturno impacta de manera directa en las cifras de criminalidad”, explicó Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia.



Según la Alcaldía de Medellín la articulación que hizo con gremios, asociaciones y la Policía Metropolitana, las zonas de aplicación del piloto en la ciudad (comunas 10 - La Candelaria, 11 - Laureles y 14 - El Poblado) tuvieron reducciones en diferentes delitos como homicidio (-53 %), hurto a establecimientos comerciales (-73 %), hurto a residencias (-65 %) y violencia intrafamiliar (-68 %).



Bajo este panorama, la criminalidad tuvo una reducción del 55 % en comparación con el periodo de diciembre de 2019 a enero de 2020.



El piloto duró un mes. Foto: Jaiver Nieto

Sin embargo, este piloto tuvo críticas que estuvieron relacionadas con el ruido.



“Tuvimos algunas quejas de ruido sobre todo en la comuna 11, en los sectores de la 70, la Nutibara, la Vía Jardín y la 33. Ya nos sentamos con los comerciantes a revisar qué vamos a hacer para insonorizar algunos establecimientos de comercio y hacer unos acuerdos barriales, con los ciudadanos, con los hoteles, para que todos los ciudadanos estén de acuerdo con esta medida”, dijo Esteban Restrepo, secretario de Gobierno.



Las ventas en estos establecimientos aumentó un 30 por ciento pero Valenzuela atribuye esto a que la temporada decembrina fue buena y mucho mejor que la de 2020, cuando había restricciones a la movilidad por toques de queda.



“Algunos establecimientos manifestaban que entre las 4 y 6 de la mañana no necesariamente hubo un incremento de ventas sino que la temporada decembrina como tal sí permitió un incremento de ventas destacable”, precisó.



Con este piloto, los establecimientos también esperan que la cultura rumbera en Medellín cambie, como lo explicó el presidente de Asobares: “entre más tarde opere un establecimiento, las personas salen más tarde de rumba, por decirlo así eso afecta las ventas porque para nosotros es mejor vender desde temprano a que no que las personas lleguen más tarde”.



Pese que la rumba se extendió dos horas más, para algunos empresarios no fue tan rentable. Así opina Andrés Urán, gerente de La Chula Medellín, que maneja varios lugares nocturnos: “Realmente se incrementan muchos los costos administrativos y de personal logístico. Adicional, de que a esas horas la gente no consume adicional y se vuelve más problemática”.



Para este empresario es más rentable seguir con el horario hasta las cuatro de la mañana, como viene ocurriendo en la actualidad en las zonas de alta mixtura.



Por ahora, se espera que avance la evaluación de esta prueba piloto y la concertación entre el gremio, los hoteleros y la ciudadanía para retomar este horario. Asobares proyecta que sea por sectores y no en toda la ciudad.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

@davidcalle1

