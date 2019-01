Medellín terminó el año con 17 incendios forestales y estructurales

Las autoridades siguen en alerta por el riesgo de incendios en Medellín, debido al uso de globos de mecha incandescente. Durante el último fin de semana de 2018, el cuerpo de bomberos atendió 17 casos en la ciudad.

Según el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), Camilo Zapata, el uso de globos de mecha incandescente es una de las principales causas de estos eventos tanto estructurales como de cobertura vegetal, que afectan la fauna, la flora y ponen en riesgo la integridad de la población.

“Se han visto afectados locales comerciales, viviendas y grandes zonas verdes. Hemos atendido casos relevantes como el del centro comercial El Tesoro que sufrió afectaciones a causa del uso de uno de estos elementos”, comentó Zapata.



El director indicó que no se han presentado lesionados durante los eventos, pero que la no disminución de esta práctica sigue siendo tema de preocupación de las autoridades, pues las cifras de casos son similares a las del año anterior.

"En las últimas 48 horas #BomberosMedellín han atendido más de 20 incendios de cobertura vegetal, de los cuales 6 han sido generados por globos de mecha, llamado a la conciencia ciudadana, para evitar tragedias" @zapatacamilo @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/sRmSolvUKl — DAGRD - MEDELLÍN (@DAGRDMedellin) 2 de enero de 2019

El director del Dagrd reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de elementos que inicien el fuego en el territorio, especialmente durante el próximo puente de Reyes, pues la temporada seca que vive la región es propicia para la propagación del fuego debido al aumento de temperaturas y los fuertes vientos.



​Evitar las quemas a cielo abierto, disminuir la preparación de sancochos en espacios exteriores y no hacer fogatas si no es estrictamente necesario son otras de las recomendaciones dadas por la institución para seguir durante esta temporada.



"En caso hacer fogatas hay que apagar la llama de manera efectiva con abundante agua, incluso cubriéndolas con tierra y arena para que los efectos de los vientos no reinicien los fuegos", agregó el funcionario.

