Por cerca de dos décadas Medellín viene posicionándose como un destino de salud atrayendo visitantes de islas del Caribe, Estados Unidos, Centroamérica y algunos de Lationoamérica que requieren realizarse procedimientos médicos de alta complejidad y que ven en la ciudad una oportunidad de acceder a ellos.



Las cifras oficiales de exportaciones de servicios de salud este año posicionan a la capital antioqueña como la tercera del país con US$3,2 millones; luego de Cali con US$5 millones y Floridablanca, Santander, con US$4,8 millones, de un total de US$16,7 millones que se ha registrado en todo el país entre enero y octubre, según los reportes de los empresarios a Procolombia.



El cuarto lugar lo ocupa Rionegro, en el Oriente antioqueño, con US$1,3 millones en servicios de salud en el mismo periodo, seguido de Bogotá con US$1,1 millones.



Desde Medellín, señalan que se viene dando una recuperación en la afluencia de pacientes internacionales luego de la pandemia, que generó un gran frenón en las cifras de crecimiento que venía presentando los hospitales y clínicas paisas.



Según el Cluster Medellín Health City, perteneciente a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en 2019 18.369 pacientes de otros países fueron atendidos en la ciudad, mientras que el año pasado apenas 6.529. De esta última estadística, los pacientes provenían de Norteamérica 28 %, Europa 16 %, Caribe 10 %, Suramérica 10 %, Asia 4 %, Centro América 3 % y África 0,3 %.



Aunque en el 2020 los pacientes no fueron ni la mitad, dicha cantidad trajo una facturación en servicios de salud por 23.840 millones de pesos y una derrama económica para la ciudad estimada en 28.737 millones de pesos.



Adolfo León Moreno Gallego, director del Cluster Medellín Health City, explicó las potencialidades de la ciudad en el mercado de los servicios de salud hacia el extranjero, que vienen desde hace más tiempo que la creación de este cluster, que existe desde hace 13 años. Incluso, posicionándose como centro de referencia para los pacientes de otros departamentos.



“Medellín tiene una tradición muy importante en prestación de servicios de salud de alta complejidad, porque ha concentrado hospitales y universidades de prestigio internacional para el entrenamiento de profesionales de la salud, incluyendo médicos y médicos especialistas. Así, nuestros hospitales de alta complejidad tienen una alta capacidad resolutiva, es decir, son capaces de resolver prácticamente todos los problemas de salud estado del arte del conocimiento cientifico”, detalló Moreno.

La visita de los empresarios

Y es que el pasado mes (entre el 7 y el 12) cuatro empresas aseguradoras de las islas del Caribe Curazao, St. Kitts y Antigua, visitaron clínicas de Cali, Medellín y Bogotá, con el fin de conocer su oferta en servicios de salud y buscar oportunidades y convenios como proveedores de procedimientos médicos.



Según Procolombia, el país es altamente valorado por las aseguradoras, hospitales y clínicas de países como República Dominicana, Aruba, Curazao, St. Kitts, Antigua, Trinidad y Tobago, por la calidad del servicio médico, atención de pacientes, la tecnología de punta, las facilidades de traslado y la competitividad que ofrece el sector de la salud en Colombia.



Para el caso de Medellín, las aseguradoras Ennia (Curazao), Nagico (St. Kitts), National Caribbean Insurance (St. Kitts) y Bryson (Antigua) visitaron el Grupo Empresarial Las Américas, Hospital Pablo Tobón Uribe y Hospital San Vicente Fundación, Clínica Oftalmológica San Diego, Las Vegas, la Clínica Bolivariana, Clofan y Cedimed.



Para el caso local, las clínicas y hospitales ven grandes necesidades en salud de población del Caribe, donde suelen tener pocos especialistas o subespecialistas que puedan atender procedimientos de alta complejidad.



Según el Cluster, en 2020 los servicios de salud más demandados por los extranjeros fueron ayudas diagnósticas, consulta médica, traslado aéreo, oftalmología y ortopedia. Aunque no se deja de lado la cirugía estética, la cirugía y los trasplantes siguen siendo cruciales.



Gloria Lucía Lema Zuluaga, médica jefa de la oficina internacional del Hospital Pablo Tobón Uribe, que atiende un promedio de 250 pacientes que residen fuera de Colombia al mes, explicó que este centro está enfocado en el manejo de patologías de alta complejidad y que dentro de esas las especialidades más demandadas están oncología, trasplantes, ortopedia y urología, aunque son consultados en otros temas de menor complejidad.



Indicó que, en el preciso caso del Caribe, lo que más requieren los pacientes es la oportunidad en la atención. “Una de las cosas que mostramos y una de las razones por las cuales somos buscados es la oportunidad en la atención, porque en sus países de residencia no hay esa posibilidad de tener servicios de alta complejidad o un portafolio tan amplio de subespecialistas a la mano", dijo.

Hospital San Vicente de Paúl Fundación en Medellín, aunque la visita fue en su sede de Rionegro.. Foto: Archivo/El Tiempo

Es de destacar la red de servicios complementarios con los que cuenta la región, como el transporte, hotelería y gastronomía; aspectos fundamentales para el bienestar de quienes viajan.

Pero a ello se suman factores como haber sido avalados por la Joint Commission International, un acreditador internacional que certifica su cumplimiento de estándares en el mundo. Moreno aclaró en este punto que, de todos modos, en el país existe un marco legal que obliga a todas las empresas en salud a cumplir con estándares del Icontec, por lo que el paciente internacional y su asegurador tienen “ese respaldo”.



Margarita María Pineda Valderrama, directora comercial de la Clínica Bolivariana, coincidió en que en esta institución también una de las especialidades más fuerte hacia los extranjeros del Caribe y de países de Latinoamérica es la ortopedia, en especial en los llamados reemplazos articulares, como lo son la prótesis de cadera, rodilla y hombro.



Esto porque “en los países del Caribe hay obesidad o enfermedades crónicas que hacen que se requieran esas prótesis, esos reemplazos articulares”, aclaró.



Esta entidad, reconocida en especial por su unidad de medicina maternofetal, destacó que ofrece también a este tipo de pacientes de otros países, además de la cirugía plástica, especialidades como la urología, cirugía maxilofacial, cirugía de tórax y de cabeza y cuello, también demandadas por ellos, además de uno de sus servicios estratégicos, que es la de uroginecología y piso pélvico y los procedimientos in útero.



"Nosotros somos la primera clínica que le hizo en Colombia la corrección del mielomeningocele in útero, que es importante de destacar porque es un procedimiento de alta complejidad. Fuimos a nivel del mundo la quinta clínica. Ya llevamos alrededor de 110 procedimientos de este tipo”, detalló.



Según Medlineplus, el mielomeningocele es "un defecto de nacimiento en el que la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran antes del nacimiento".



Luisa Fernanda Gómez Vargas, gerente Comercial de los hospitales San Vicente Fundación, que en su sede Rionegro (Oriente antioqueño) recibió a los empresarios de aseguradoras el mes pasado, detalló que, en el caso propio, las especialidades que más destacan son enfermedades crónicas del adulto, oncología y neurociencias, trasplantes y enfermedades digestivas, cardiopulmonar y vascular periférico y cirugía, trauma y osteomuscular.



“Nuestros Hospitales San Vicente Fundación están en capacidad de prestar servicios de salud de alta complejidad que no se tienen en las Islas de Caribe, teniendo en cuenta que su red de salud es muy pequeña. Además, es de destacar la red de servicios complementarios con los que cuenta la región, como el transporte, hotelería y gastronomía; aspectos fundamentales para el bienestar de quienes viajan como acompañantes”, expuso Gómez.



El director del Cluster concluyó que uno de los logros para seguir avanzando en que Medellín siga consolidándose como destino médico es que la empresa Zarpa (dedicada a las ambulancias aéreas), desde este mes empieza a operar como aerolínea comercial, para conectar a Medellín con vuelos directos con Aruba y Curazao, dos países importantes en esta materia. Estas islas representaron el 25 % y 17 % de los pacientes en 2020, respectivamente. El primer lugar lo ocupó Bonaire, con 47 %.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

​EL TIEMPO MEDELLÍN