Taxista vestido de Papá Noel ilumina las calles de Medellín con el espíritu navideño

Último mes de año, una fiesta de luces, colores, buena comida y regalos. Las ciudades se llenan de turistas, los niños quieren jugar y ver los alumbrados navideños, una época para disfrutar en familia.



Medellín es por excelencia un lugar deseado por muchos para visitar en esta época del año. Sus tradicionales alumbrados, que en esta ocasión le rinden homenaje al centenario de Walt Disney, hacen que a la ciudad se llene de visitantes extranjeros y nacionales.

Uriel Zuluaga, el taxista que se viste de Papá Noel para alegrar los trayectos en Medellín Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

La época es una oportunidad de trabajo para el gremio de taxistas, especialmente, para Uriel Zuluga, un paisa de 58 años de edad, quien desde hace 15 recorre el Valle de Aburrá prestando su servicio. Aunque a él no le gusta que lo llamen taxista, prefiere ser conocido como un “profesional del volante”.



Uriel llegó a este oficio luego de sufrir un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. 52 días duró hospitalizado en estado de coma. “En coma soñé que tenía un taxi tienda bar temático, al despertar lo primero que le dije a mi hija fue, ¿dónde está mi taxi tienda?

Los médicos le pidieron tranquilidad y le explicaron que era solo un sueño, pero que se podía volver realidad si su recuperación avanzaba bien.



Y así fue. Luego de tres años de terapias y visitas a los especialistas, Uriel se recuperó y lo primero que hizo fue conseguir un taxi para no seguir aplazando su sueño.



“Mi taxi tienda bar temático es tienda porque vendo rosquitas, chicles y papitas; bar porque vendo licor, y temático porque, según la época del año, personalizo mi carro”, cuenta Zuluaga, que para esta ocasión se vistió de traje rojo, barba blanca, gafas y decoró su carro con múltiples luces multicolor y dos pesebres, uno en la parte del techo y otro en la parte de atrás.

“Hacer sentir bien a la gente es lo que más me gusta, al hacer mis trayectos veo muchos niños que viven en la calle, eso me entristece mucho, por eso cargo frutas para darles de regalo”, recuerda.



Para nadie es un secreto que conseguir un servicio de taxi en esta temporada es todo un dolor de cabeza. La alta demanda, los trancones y algunos que dicen que por allá no van hacen que se vuelva toda una odisea para los usuarios, pero ese no es el caso de Uriel, que siempre está de buen humor, no se deja afectar por el tráfico y a nadie le dice no para un servicio.



“No podemos dejar perder la confianza en el taxismo, yo voy donde sea, para mí todos los servicios son buenos, muchos colegas le sacan el cuerpo a la gente, eso es una falta de respeto”, cuenta Uriel, mientras suenan los villancicos en su taxi y pita repetidamente para que las personas lo vean y saluden.

Uriel es un Papá Noel diferente, los usuarios que felices se suben a su tipo trineo navideño le dicen que le falta más barriga.



“Es muy bonito ver que alguien se tome el trabajo de hacer algo así, salir de la monotonía, aprovechar la fecha para vestirse así y con estos calores lo hacen muy especial”, dice Laura Pérez, quien aprovechó para hacerse una foto.



Diciembre apenas comienza y aún están a tiempo de vivir una aventura única a bordo del 09987, un Santa Claus sobre ruedas que con sus luces parpadeantes le darán un poco más de magia a los recorridos y a los rincones donde llegue un delgado Papá Noel que demuestra que la generosidad y la alegría pueden viajar en un trineo de cuatro llantas, que cambió los renos por un motor que sube cualquier falda de Medellín.



JAIVER NIETO ÁLVAREZ

REPORTERO GRÁFICO EL TIEMPO - MEDELLÍN