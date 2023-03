Este miércoles 15 de marzo los conductores de plataformas de transporte como Uber, Didi, InDriver, entre otras, salieron en sus vehículos para protestar exigiendo una mesa de diálogo para que puedan seguir trabajando.



El 'plan tortuga' de los vehículos salió desde tres puntos del valle de Aburrá y confluyó en el centro de Medellín, donde hubo un plantón.

Y aunque la jornada fue de protesta pacífica y sin bloqueos, cuando esta terminó se presentó un hecho de intolerancia en contra de un vehículo que no tenía nada que ver con la jornada.



En redes sociales, un hombre publicó un video en el que dice que un taxista le dañó el carro con una pistola traumática al creer que trabajaba con dichas plataformas de movilidad.



(Le puede interesar: Dos personas mueren al inhalar extraña sustancia en centro comercial de Medellín)

Un hombre asegura que un taxista le dañó el carro porque pensó que trabajaba con aplicaciones de movilidad. Increíble el nivel de intolerancia. pic.twitter.com/49gqtprGwF — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) March 16, 2023

"Yo no trabajo haciendo carreras, yo trabajo es con mercancía y vea cómo me volvieron el carro, me dañaron la ventana", dice el hombre en el video.



MEDELLÍN