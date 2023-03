Un nuevo caso de intolerancia se presentó en el sector de Belén, Medellín, en el video grabado por la cámara de uno de los vehículos se observa que el taxi adelanta por la derecha y se coloca de manera agresiva en el carril contrario donde transita el otro vehículo.

Luego de invadir el carril de la izquierda el taxista frenó en seco y por poco es chocado por el vehículo que graba toda la escena. Posteriormente el conductor de servicio público se baja y comienza a insultar al hombre que se moviliza en el otro carro.



"Yo le saqué la mano y todo" dice el taxista, "pero ponga la direccional al menos", responde el otro conductor.



(Siga leyendo: Disturbios en la marcha del 8M en Medellín, vandalizan obras de Fernando Botero).

Cuánta tolerancia hay q tener en las diferentes vías pic.twitter.com/BZ6frJ7O6m — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 7, 2023

Luego de realizar algunos insultos el conductor del taxi comienza a realizar amenazas: "Nos vamos a dañar la tarde ¿o que? Déje de ser maleducado" y acusa al conductor de no darle vía cuando se la solicitó.



La conversación comienza a subir de tono y el conductor de servicio público dice: "¿A usted lo esperan en la casa? ¿usted no tiene familia? cuíde esa familia que lo dejo es ahí tirado".



Finalmente dice: "Vea yo he estado tres veces encanado y soy capaz de irme a la cárcel una cuatra vez".



(Además: Choque entre furgón y carro de Policía dejó 2 heridos en vía Medellín - Bogotá).

Para diciembre de 2022 el secretario de seguridad de Medellín, Gerardo Acevedo, afirmó que se registraron 1.100 riñas en la capital de Antioquia.

Más noticias:

¿Por qué 24 de cada 100 medellinenses no pueden comer tres comidas al día?

'Machistómetro': el test que lanzó la alcaldía de Medellín para medir machismo

Chats de WhatsApp evidenciarían que 'clan del Golfo' está detrás de paro minero

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS