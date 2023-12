Medellín: tarifa de recolección de basuras de Emvarias podría aumentar en 2024

Empresas Varias de Medellín, filial del Grupo EPM, acaba de recibir una autorización por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para subir las tarifas de recolección de residuos a sus usuarios.



"Acaban de aprobarnos una modificación tarifaria que ayuda muchísimo a la sostenibilidad financiera de un negocio regulado que tiene unos precios techo y que no reconocía muchas particularidades que tiene Emvarias en su operación", le dijo a EL TIEMPO el gerente de EPM, Jorge Carrillo.

Según explicó el directivo, las tarifas se incrementarán el próximo año, pero "no es un alza considerable". El componente que sí tendrá un aumento importante será el de disposición final que pasará de 20.000 pesos por tonelada a 76.000 pesos.



Los cambios en la tarifa le permitirán a Emvarias garantizar las inversiones necesarias para ampliar la vida útil del relleno sanitario La Pradera y prolongar por 7 años su operación.

El relleno sanitario La Pradera está ubicado en Donmatías (Antioquia). Foto: Empresas Varias de Medellín E.S.P.

Carrillo explicó que el incremento para los usuarios en la factura de aseo será de un 4 a un 5 por ciento en los próximos meses. Sin embargo, explicó que el alza aún está pendiente de recibir el visto bueno del órgano directivo de la filial de EPM.



"Emvarias tiene la potestad de subir la tarifa. La decisión es de la Junta Directiva y aún no se ha dado. No es un efecto del 1 de enero. No tiene que ver con el cambio de administración", dijo el gerente.



La empresa presentó la solicitud desde hace un año y la autorización apenas fue notificada el pasado jueves, 14 de diciembre, tras realizar diferentes estudios.



Según Carrillo, el incremento trazará la hoja de ruta para la sostenibilidad de la empresa si se tiene en cuenta que hay unas particularidades específicas que afectaron sus finanzas en los últimos años.



Entre ellas, está el aumento en el precio del renting de vehículos de recolección —que pasó de 25 millones de pesos a 55 millones de pesos en tres años—, sumado a las condiciones laborales de los empleados que son distintas al resto de empresas del sector.



MEDELLÍN

