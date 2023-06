Cuando todo parecía que por fin —tras cuatro sesiones suspendidas— las comisiones Primera y Segunda del Concejo de Medellín iban a votar en primer debate el proyecto de acuerdo que busca la llegada de transferencias extraordinarias de EPM por 330.000 millones de pesos a la Alcaldía, una determinación del Consejo de Estado frenó la discusión justo antes de someterse a votación.



Se trata de un auto con fecha del 16 de junio pasado —que apenas se dio a conocer esta tarde— en el que el alto tribunal de lo contencioso administrativo negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 5 de mayo con la que se confirmó la pérdida de investidura de la concejala Aura Marleny Arcila.

Aunque el Consejo ya había ratificado lo decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la sentencia no había quedado en firme puesto que se debía resolver la solicitud que presentó la defensa de la corporada. Y justo por esta misma razón, ella continuó ejerciendo su curul en el Concejo durante las últimas semanas.



"En mi condición de presidenta de la comisión de Presupuesto y en vista de lo que advierte el concejal Julio González (quien dio a conocer la decisión sobre Arcila), nosotros tenemos un documento que no tiene firmas, pero ante la duda yo considero que es importante suspender la votación de esta sesión", manifestó la concejala Lina García, luego de seis horas de debate.

"Hoy hay un precedente muy importante en la ciudad, hemos dado el debate de cara a la ciudadanía, hemos tenido largas discusiones contrastadas y a todos los concejales se nos han permitido sacar conclusiones importantes. Hoy apelamos a la sensatez" @LucasCanasJ pic.twitter.com/CFALQrhRuy — Concejo de Medellín (@ConcejoMedellin) June 26, 2023

Tanto la administración distrital, los concejales y la ciudadanía que acompañó el debate esperaban que en el transcurso de este lunes se diera, por fina, la votación del proyecto de acuerdo que se ha tenido que aplazar en cinco ocasiones.



A pesar del álgido comportamiento de las barras —que incluso anteriormente produjo el levantamiento de la sesión— se dio trámite al debate con la intervención de cada una de las partes.



Vale la pena recordar que este proyecto de acuerdo se radicó a principios de mayo pasado con el fin de saldar el déficit presupuestal que enfrenta la alcaldía de Medellín para este 2023 por cuenta de la diferencia entre las transferencias presupuestadas de EPM en octubre (2 billones de pesos) y las que finalmente autorizó la Junta Directiva de la Empresa en diciembre (1,67 billones de pesos).



La diferencias, según el gerente de EPM, se explica por una pérdida contable del valor de la acción de EPM en Tigo-UNE que redujo las utilidades del año pasado en un poco más de 1 billones de pesos.



De esta manera, con la llegada de un 10,86 por ciento adicional de las utilidades de la empresa de servicios públicos se busca financiar 178 proyectos del Plan de Desarrollo del alcalde Daniel Quintero, que están distribuidos en 34 dependencias.



Aunque la primera ponencia que se presentó ante el Concejo no detalló cada uno de los proyectos desfinanciados, un acuerdo entre los corporados permitió la modificación del documento para que se vote, artículo por artículo, la llegada de los recursos.



En este sentido, cada uno de los concejales podrá definir cuáles de los proyectos deberán recibir financiación y cuáles no. Aunque algunos de ellos ya han dejado en claro que no aprobarán ninguna transferencia adicional por parte de EPM a la autorizada por la ley, que es del 55 por ciento de las utilidades.

Así transcurrió el debate

La sesión inició sobre las 8:30 de la mañana de este 26 de junio con una recusación en contra el coordinador de ponentes Lucas Cañas. El argumento central de recurso se basó en un presunto impedimento del concejal para votar las transferencias debido que su padre es representante legal de una empresa del sector de energía.



Después de una discusión de varios minutos, en la que Cañas rechazó la solicitud y otros concejales como Alfredo Ramos y Daniel Duque pidieron conceptos a la Personería Distrital y la Oficina Jurídica del Concejo, las comisiones Primera y Segunda negaron la recusación con 7 votos en contra y 6 a favor.



Posteriormente, el concejal Cañas expuso los argumentos por los cuales, a su juicio, se debe aprobar el proyecto. Entre ellos, manifestó que programas como Buen Comienzo, atención de emergencias del Dagrd y la matrícula cero en las instituciones de educación superior del Distrito se quedaría desfinanciados.



Por su parte, el concejal Ramos cuestionó la adición presupuestal para la Alcaldía, considerando que hasta mayo de 2023 la administración distrital había adicionado 877.076 millones de pesos al presupuesto de 2023, que pasó de 7,3 billones de pesos, a inicio de año, a 8,1 billones de pesos hasta hace un mes.



En ese mismo sentido, la concejala Claudia Ramírez, del Centro Democrático, expuso los proyectos y secretarías con baja ejecución presupuestal que, a su juicio, no deberían recibir recursos extraordinarios.



Este argumento también fue cuestionado por los corporados Dora Saldarriaga y Luis Bernardo Vélez, quienes afirmaron que dichas dependencias no debían ser premiadas con las transferencias.



El concejal por el partido Verde, Daniel Duque, aseguró que en los últimos tres años y medio, la empresa de servicios públicos ha transferido importantes recursos a la ciudad e incluso afirmó es la administración que más dinero ha recibido por parte de EPM en los últimos años.



Asimismo, Duque reiteró que en el Plan Plurianual de Inversiones que se aprobó en 2020 se estimaron transferencias por 1,58 billones de pesos para la vigencia actual, lo que no corresponde a los 2 billones de pesos que finalmente no pudieron llegar a la Alcaldía.

El Concejo de Medellín está discutiendo el proyecto desde mediados de mayo. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El respaldo de las barras

Para el concejal Sebastián López, del Centro Democrático, la petición de transferencias demostraría un presunto entrampamiento para utilizar un billón de pesos de EPM en pleno año electoral, situación que ya había denunciado durante la discusión de la venta de Tigo-UNE.



El señalamiento de López fue respondido por Cañas y por el corporado Carlos Romero, del partido Independientes del alcalde Quintero. Los concejales le pidieron a su colega denunciar el entrampamiento ante la Fiscalía y presentar las pruebas que lo respaldan.



Durante las intervenciones de los concejales, también se argumentó que un informe de la Contraloría General de Medellín alertó un bajo nivel de ejecución en 21 proyectos de vigencias anteriores, por lo cual no se explicaba la necesidad de solicitar más recursos.



Para la concejala Saldarriaga la aprobación de los recursos es una discusión política, toda vez que de por medio se encuentran los intereses electorales, tanto de la administración distrital como de los corporados. Mientras que para el corporado Fabio Rivera, de la coalición de gobierno las transferencias no son recursos adicionales, sino el descongelamiento de las utilidades de EPM que le corresponden a Medellín.

El desarrollo de la sesión estuvo marcado por la presencia de la ciudadanía en las barras, que apoyaron las posturas a favor y en contra del proyecto. En reiteradas ocasiones, la presidenta de la comisión Segunda tuvo que pedir orden a los asistentes para que se pudiera continuar con la discusión.



Y en varias oportunidades se dieron algunos rifirrafes entre la ciudadanía y los concejales, en medio de sus intervenciones. Aunque se llegó a amenazar con el retiro de quienes causaban desorden en el recinto, esto finalmente nunca se dio.



Durante su intervención, la corporada Leticia Orrego denunció la entrada irregular de ciudadanos, a través de la puerta que conecta el recinto del Concejo con el edificio de la alcaldía de Medellín.



Valga la pena decir que la puerta principal de la sede de la corporación estaba cerrada desde antes de empezar el debate debido que el aforo permitido se completó pasadas las 8 de la mañana.



Ante la denuncia, el corporado López pidió claridad al presidente del Concejo, Fabio Rivera, mientras que Cañas afirmó que personas en contra del proyecto también ingresaron irregularmente por esa misma puerta.

Un giro en el debate

Una de la intervenciones que sorprendió a los concejales y que podría dar un giro a la aprobación de los recursos fue la del corporado Carlos Ríos del Centro Democrático, quien criticó las acciones del alcalde Quintero por desfinanciar los programas sociales de la administración distrital.



"Hoy Daniel Quintero metió lo más sensible de la ciudad a los 33o.000 millones de pesos (...) Pero nosotros tenemos que ser más inteligentes ad portas de un proceso electoral. Daniel Quintero quiere que nosotros le neguemos estos recursos a la administración para que coja esto como caballito de batalla", dijo Ríos.



El concejal aseguró que el alcalde usaría la narrativa de la negación para hacer política en contra de su partido en los barrios de la ciudad, por lo cual considera que, al menos de su parte, se debe votar sí a los proyectos sociales.



La afirmación no cayó del todo bien entre los demás miembros de la bancada del Centro Democrático, toda vez que el partido decidió la semana pasada votar negativo la totalidad del proyecto bajo la Ley de Bancadas.

La intervención de la Alcaldía

Cuando el debate ya ajustaba más de 4 horas, se le dio la palabra a la administración distrital, que en una sesión anterior ya había tenido la oportunidad de intervenir. Inicialmente, el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, pidió a la presidenta García retirar a las personas de las barras porque no lo dejaban hablar.



Después de varios intentos por intervenir y la negativa de la concejala por evacuar las graderías, la ciudadanía guardó algo de silencio y el funcionario pudo explicar los motivos por los cuales se debe aprobar el proyecto.



"No es que hoy tengamos un presupuesto de 8,1 billones de pesos y vamos a sumarle 330.000 millones de pesos. No es cierto, esa plata ya está incluido en los 8,1 billones de pesos. Se está engañando a la ciudadanía diciendo que es más plata. Es la plata presupuestada”, dijo el secretario Hurtado durante su intervención.



Por su parte, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, explicó que la medida no implicaría un impacto negativo en la caja de la empresa toda vez que esos recursos estaban listos para ser transferidos con utilidades por 4,1 billones de pesos, que se vieron afectadas por la pérdida contable.



Posteriormente, hablaron los representantes de las instituciones de educación superior del Distrito y otras dependencias, quienes explicaron las afectaciones que tienen sus proyectos por cuenta del déficit.



Finalmente, la presidenta García le dio la palabra a 7 ciudadanos que estaban inscritos para su intervención y después de seis horas de debate se suspendió la sesión ante las dudas por la determinación de la concejala Arcila.



En los próximos días se deberá citar nuevamente para que los corporados voten si llegarán los recursos a las arcas del tesoro de la ciudad.



MEDELLÍN

