Por orden público, suspenden pruebas de Metroplús en Avenida Oriental

Debido a las manifestaciones que se adelantan hoy en Medellín, sobre todo en el norte y en el centro de la ciudad, fueron suspendidas las pruebas del Metroplús en la pretroncal de la avenida Oriental.



Esto hizo que cambiara la logística para que la ciudadanía estrene las nuevas estaciones de este sistema de transporte masivo.



(Le puede interesar: ‘Me quiere violar’: grito de mujer a hombre que la atacó en Apartadó)

Es así como mañana, martes, se hará una operación con ciudadanos seleccionados, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.; y el miércoles 30 de junio y el jueves 1 de julios se harán pruebas y viajes con la ciudadanía en general de manera gratuita, en el horario normal de funcionamiento que es de 4:30 a.m. a 11:00 p.m.



El día viernes, arrancará la operación normal del sistema de manera comercial, es decir con el cobro del pasaje a los viajeros.



Sin embargo, este itinerario está sujeto a cambios pero hasta ahora se mantiene si no hay alteraciones al orden público como ha ocurrido en lo que va de este lunes en la capital antioqueña debido a que ha habido marchas, incluso pequeños disturbios en sectores del Centro y en el norte de la cuidad. Esto se debe a que hay manifestantes que están conmemorando los dos meses del inicio del paro nacional actual.



(También puede leer: Medellín amanece entre disturbios y bloqueos)

Facebook Twitter Linkedin

Esta es una de las nuevas estaciones en la Avenida Oriental, en todo el centro de la ciudad. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Durante el fin de semana pasado, las secretarías de Infraestructura Física y de Movilidad de Medellín terminaron de instalar los 2,1 kilómetros de segregadores viales que separan el carril exclusivo del sistema Metroplús sobre la pretroncal de la avenida Oriental, los cuales están ubicados sobre el corredor central, en el costado oriental de sur a norte (entre las estaciones Perpetuo Socorro y Catedral) y en el costado occidental de norte a sur (entre las estaciones Catedral y Perpetuo Socorro).



Con la ubicación de estos segregadores, más la instalación desde hace dos semanas de 14 pasacalles distribuidos en ambos costados del carril exclusivo, se acerca la entrada en operación comercial de la nueva línea del sistema, teniendo en cuenta que las pruebas instructivas.



(Le sugerimos leer: Medellín le apunta a más líneas del Metro)



Como parte de la etapa de operación instructiva, en las cinco paradas del corredor -Perpetuo Socorro, Barrio Colón, San José, La Playa y Catedral-, los usuarios disfrutarán de un recorrido y una experiencia con tecnología de punta en el que la regulación bioclimática, la automatización de puertas mediante sensores, el sistema de iluminación automático y el sistema de información al viajero serán los protagonistas.



Durante el recorrido, personal técnico de Metroplús hará recomendaciones de seguridad y estará atento a los diferentes requerimientos de los usuarios. La invitación es a acercarse a las instalaciones del corredor y acceder de forma ordenada al abordaje, conservando el distanciamiento social y utilizando el tapabocas de forma permanente.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-A Cartagena llega un crucero, pero sin turistas



-Repudio por el cuerpo calcinado de un motociclista en norte del Cauca



-Activan plan de contingencia por derrame de crudo en Barrancabermeja