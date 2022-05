Para facilitar la movilidad durante las elecciones presidenciales de este domingo, el Inder Medellín anunció la suspensión de las ciclovías en los tramos comprendidos entre la avenida del Río, El Poblado y cerro El Volador, así como los barriales.

“Por la coyuntura de las elecciones, muchos de los policías, muchos de los agentes de tránsito estarán en función de esta logística, por lo que se nos imposibilita la prestación del servicio, el cuidado de los ciudadanos, el cuidado del tránsito en las ciclovías de la ciudad”, expresó el director Cristian Sánchez.



La Bolera Suramericana, la Unidad Deportiva de Belén, el complejo acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y las 12 piscinas barriales tampoco estarán habilitadas durante la jornada. A excepción de la Bolera, el resto de escenarios prestarán servicio el lunes festivo.

⚠️¡Toma nota! 📝

Aquí te contamos las novedades que tendremos debido a la jornada electoral ✍🏼este domingo 29 y lunes, 30 de mayo.👇🏼#ElInderDeLaGente pic.twitter.com/x37InTZLfR — INDER Medellín (@INDERMEDELLIN) May 26, 2022

Para los amantes de la ‘bici’, el fin de semana se tendrá servicio en la pista del Aeroparque Juan Pablo II en los siguiente horarios: sábado de 6:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., domingo de 6:00 a.m. a 12:00 m. y lunes festivo de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.



La oferta de servicios del Inder se normalizará el martes 31 de mayo en sus puntos y horarios habituales.



MEDELLÍN

