Susana Boreal pide iniciar desacato por restricción de consumo de drogas en Medellín

La representante a la Cámara por Antioquia Susana Gómez —conocida como Susana Boreal— pidió a la Corte Constitucional iniciar un incidente de desacato contra la alcaldía de Medellín por la expedición del decreto que restringe el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público de la capital antioqueña.



(Lea también: Necropsia de Dilan Santiago Castro fue presentada por Medicina Legal: murió por asfixia)



Según la congresista, la medida adoptada por el alcalde Federico Gutiérrez "establece zonas y perímetros en el Distrito de Medellín donde se prohíbe absolutamente" el consumo de drogas, lo cual, a su juicio, estaría en contravía a sentencia C -127 de la Corte.

"La alcaldía de Medellín carece de competencia para establecer prohibiciones relacionadas con el porte o consumo de sustancias psicoactivas. Esta facultad recae en las asambleas departamental, los concejos distritales y los concejos municipales a nivel territorial", argumentó Gómez.



(Le puede interesar: Alcalde de Medellín restringió el consumo de drogas en zonas transitadas por niños)



La congresista advirtió que la regulación "impone prohibiciones absolutas" al consumo en determinadas zonas de la ciudad que no son frecuentadas por menores de edad en todo momento.

Comunicado a la opinión pública.⬇️ pic.twitter.com/UMDjY93iWB — Susana Boreal (@SusanaBoreal) February 13, 2024

"Si bien es válido establecer limitaciones y restricciones en áreas destinadas a la recreación de los niños, niñas y adolescentes, también es importante considerar que existen horarios y lugares donde los menores no se encuentran presentes y en las cuales las personas que consumen pueden hacerlo sin causar perjuicio alguno", agregó la parlamentaria.



Gómez señaló que la prohibición vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la igualdad de las personas y consumen, y afirmó que el decreto no aborda una perspectiva de salud pública que promueva la prevención de los consumo problemáticos.



(Además: ¿En qué va el proceso de pérdida de investidura contra el concejal Juan Carlos Upegui?)



"Me preocupa que se siga estigmatizando y criminalizando a los consumidores, excluyéndolos y segregándolos. Personalmente, he experimentado la persecución y el asedio que conlleva esta estigmatización y no deseo que ningún otro ciudadano pase por lo mismo", puntualizó.

Facebook Twitter Linkedin

Federico Gutiérrez restringió el consumo de drogas en el espacio público frecuentado por niños. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

¿Qué dice la regulación?

La regulación decretada a mediados de enero por el alcalde Gutiérrez restringe el consumo de drogas, incluida la dosis mínima, en aquellos sitios concurridos por niños, niñas y adolescentes y 100 metros a la redonda, es decir, en instituciones educativas, parques y plazoletas, y escenarios deportivos.



Según explicó el mandatario en su momento, las medidas tiene el objetivo de "cuidar a nuestros niños, niñas y jóvenes" en este tipo de escenarios públicos.



(Además: La maratónica operación para llevar 14.000 toneladas de flores a EE.UU en San Valentín)



"El reclamo de los papás, las mamás y mucha gente es por qué no pueden disfrutar de un espacio público y un entorno tranquilo y saludable. No estoy atacando a quien es consumidor, les pido que piensen en los derechos de los niños y las niñas. El consumo es un problema delicado de salud pública", aseguró Gutiérrez.



El decreto también restringió el consumo de sustancias en aquellos lugares del espacio público donde se realicen eventos públicos o privados en los que concurran niños, niñas y adolescentes, mientras dure el evento.

No estoy atacando a quien es consumidor, les pido que piensen en los derechos de los niños y las niñas FACEBOOK

TWITTER

Desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señalaron que quien sea sorprendido incumpliendo la restricción estará sujeto a la aplicación de un comparendo y la destrucción de la sustancia.



"La actuación de la Policía Nacional, en el marco del decreto, nos lleva a tener en cuenta que estamos actuando bajo la normatividad, según el código de convivencia ciudadana", resaltó el general Óscar Lamprea, comandante de la Meval.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



La normativa también prevé sanciones como la participación en programas comunitarios o actividades pedagógica de convivencia y remisión a los Centros de Atención en Drogadicción (CAD) y Servicios de Farmacodependencia. Si el infractor es un menor de edad se adelantará un proceso de restablecimiento de derechos.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com