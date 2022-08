Antes del viernes 5 de mayo, había más de 48 empresas interesadas en construir el Metro de la 80, el proyecto más grande de Medellín en los últimos 25 años.



Sin embargo, se cumplió el plazo límite para que se enviaran las ofertas y a los pocos días la empresa Metro informó que solo un consorcio fue quien lo hizo.

Se trata de la unión temporal conformada por las empresas CRRC (Hong Kong) Co. Limited, Mota – ENGIL Sucursal Colombia y Mota – ENGIL Colombia SAS (ENGIL es una constructora de origen portugués).



"El Metro de Medellín evaluará la oferta presentada y posteriormente publicará un informe de requisitos habilitantes y de calificación por medio de la plataforma Adpros. Si la oferta cumple los requisitos, el objetivo sería la celebración del contrato este año", informó el Metro.



Dicho contrato tiene una duración de 78 meses y un presupuesto de 1,3 billones de pesos y 105 millones de euros para las obras civiles y consecución del material rodante.



¿Cuál es la preocupación? que ENGIL tiene antecedentes negativos en el país, especialmente en Antioquia, debido a los contratos firmados entre 2015 y 2016 para la construcción de 541 proyectos de infraestructura educativa, de los cuales entregaron 117.



Sobre esto, Daniel Quintero, alcalde de Medellín contó que esta semana se llevará a cabo una mesa técnica para analizar las condiciones actuales del proceso.



"Obviamente tener un solo oferente es preocupante porque, si por alguna razón no cumple algún requisito se cae el proceso y toca hacer otra vez la licitación y ahí perdemos dos o tres meses. A nosotros no nos gusta perder tiempo, ojalá cumplan los requisitos y tengan todo en regla para que en febrero estemos iniciando obras”, dijo el alcalde.



Quintero agregó que se tiene que garantizar que el proyecto se realice "con las mejores manos y los mejores ojos", por lo que se revisará en detalle cada paso del proceso. Sin embargo, aseguró que hay tranquilidad porque quien está al frente de la licitación es el Metro de Medellín, que tiene calificación AAA por calificadoras internacionales en sus procesos.



A pesar de lo anterior, Quintero dejó en claro que si, por alguna razón el contratista no cumple con los requisitos, se volverá a abrir la convocatoria, pero dejó en claro que el Metro de la 80 se sacará adelante.

Pocos oferentes

El mandatario distrital agregó que hubo muchas empresas que se abstuvieron de participar debido a la incertidumbre mundial por las tasas de interés y otras variables que vienen afectando la economía mundial. Incluso, se dijo que no habría ningún oferente.



Lo anterior, explicó Quintero, dificulta la liquidez en algunas empresas, lo que es un requisito fundamental para quien haga el Metro de la 80, ya que la modalidad de contratación es que se le paga por obra ejecutada, lo que evita que se pierdan recursos públicos.



