El estar rodeada por montañas y tener la mayoría de sus barrios en empinadas lomas, no fue impedimento para que Medellín le apostara al uso de la bicicleta como medio de transporte. Lo ha hecho con el primer sistema de bicicletas públicas del país que al sol de hoy no pedalea de la mejor manera.



EnCicla es su nombre oficial y nació en octubre de 2011 por la tesis de grado de tres estudiantes de Eafit con seis estaciones (todas manuales) y 105 bicicletas.



Cerca de cumplir 12 años de operación ya llegó a las 109 estaciones, entre manuales y automáticas y 2000 bicicletas. Son ellas las que han sido víctimas de daños y hurtos que a diario le reportan a los usuarios.



“En una semana han hurtado -en 6 ocasiones- 14 compuertas en la estación Santa Teresita y en la estación Circular Primera se han presentado 9 hurtos en 3 ocasiones”, dice uno de los mensajes del sistema.



Para entender lo que ocurre, en diálogo con EL TIEMPO, Juan David Palacio, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), entidad responsable del sistema, manifiesta que desde el 2020 a la fecha, este ha vivido la mayor cantidad de hurtos y daños de su historia, lo que califica como un acto de “sabotaje”.



“Desde 2020 hacia acá nosotros hemos notado como de manera significativa se ha incrementado el hurto de bicicletas. Muchas se recuperan, otras se pierden por completo, pero son bicicletas que regresan, que se recuperan vandalizadas, es decir, pintadas de otros colores, dañadas de todas las formas posibles”, dijo la directiva.



Según datos de la entidad, el 85,12% de los hurtos que se han presentado desde el 2015, se concentran entre los años 2020 y lo que va del 2023. Es decir, de las 578 bicicletas hurtadas en los nueve años, 492 corresponden a ese período de tiempo.



Con relación a las estaciones afectadas, el tejemaneje es igual: de los 729 casos de vandalismo desde el 2015, 487 se han presentado entre los últimos tres años y tres meses. Esto equivale al 66,80% del total de las afectaciones de los mismos años.



Entre los daños recurrentes está el hurto de los contadores de energía, lo que impide el funcionamiento de las estaciones automáticas. No tienen ningún valor comercial, así como tampoco la posibilidad de extraer repuestos para otros contadores.

Los usuarios pueden usar la ciclorruta para llegar a sus destinos. Foto: Cortesía Área Metropolitana del Valle de Aburrá

También se ha encontrado el robo de las cubiertas de las bases donde se anclan las bicicletas y el cableado interno que no es de cobre, material que es atractivo por algunos para su venta en el bajo mundo.



Para el caso de las bicicletas, hay varias situaciones. Por un lado, los usuarios que no las regresan y a quienes se le adelanta un proceso sancionatorio. En muchos casos quedan inactivos del programa. Por otro lado, están quienes manifiestan haber sido víctimas de robo, por lo que se formula la denuncia ante la autoridad competente.



“Pero el grueso de los casos de nosotros es que están arrancando las bicicletas de las mismas estaciones. No solo hurtando las bicicletas, sino también dañando la estación. Todas las situaciones de hurto y vandalismo se denuncian penalmente”, enfatizó Palacio.



Un acto de estos quedó registrado en un video aficionado publicado el septiembre pasado cuando un hombre forcejeó la bicicleta que estaba anclada al dispositivo y se la llevó.



Lina López, cofundadora de EnCicla, quien por ocho años trabajó en el Área Metropolitana, cuenta que los robos y daños siempre han estado presentes, aunque no en las cantidades que hoy se están registrando.



#Atención | La estación automática #EnCicla 🚲 Cafetero es cerrada por actos vandálicos, dejando más de 70 usuarios afectados diariamente, además 4 bicicletas robadas y 5 módulos vandalizados. pic.twitter.com/uHRo3lqcdq — EnCicla (@EnCicla) March 16, 2023

“Lo que le está pasando a EnCicla le pasa a muchos sistemas de bicicletas públicas, lo que hay que tener en cuenta es cómo es la reacción del Estado frente a estos sucesos. En estos momentos la capacidad instalada del Área Metropolitana no es técnica, entonces se toman decisiones sin conocimiento del proyecto. No estoy diciendo que lo que está pasando ahora no pasaba antes, antes había vandalismo y una cantidad de retos, pero la cosa es cómo afrontarlo”, precisó López.



Uno de los retos, expone ella, quien es una de las tres estudiantes que planteó su origen, está en el control de las más de 100 estaciones que conforman el sistema. Ya no son las mismas seis que eran usadas exclusivamente por estudiantes universitarios, ahora cualquier ciudadano, solo con inscribirse, puede hacer un viaje gratuito. La expansión también es un reto, porque esta lo llevó a zonas donde se mezcla con otras dinámicas de ciudad.



EnCicla tiene estaciones en Medellín, Envigado, Itagüí, Bello, Sabaneta y La Estrella.

A ellos se suman dinámicas de movilidad, decisiones técnicas, costos, conocer si los ciudadanos saben sobre el sistema, cómo lo usan, qué hacen con las bicicletas y otros.

La estación Otra Banda, ubicada en el barrio Carlos E. Restrepo es una de las últimas que han dañado. Foto: Cortesía Área Metropolitana del Valle de Aburrá

“A mí como cofundadora de EnCicla me da mucha tristeza lo que está sucediendo en estos momentos, pero a esta Administración ya le quedan nueve meses donde se deberían enfocar en hacer una pausa y entender cuál es el problema y dejar alguna de las bases para que la Administración entrante entre a solucionar lo que está pasando con EnCicla”, concluyó López.



Buscando una solución



Para los próximos días, el AMVA estará sacando un proceso para la compra de bicicletas eléctricas, una nueva línea que evitará que se sigan robando componentes tan simples del vehículo como los bocadillos, que permiten el frenado efectivo, y que se han convertido en el atractivo de los cacos.



“En lo que aspiramos es que las bicicletas sean de llanta rígida, es decir, no las van a poder pinchar, los frenos son internos y el sistema no sería de cadena y esto va a garantizar que sean los componentes más fijos”, precisó el director.



Actualmente el sistema cuenta con 127.000 usuarios inscritos. Realiza 9.000 préstamos diarios.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

EL TIEMPO Medellín