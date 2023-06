El Sindicato Nacional de Ginecología y Obstetricia 'Sogos' lanzó en los últimos días una alerta ante el cierre de los servicios de maternidad en algunos hospitales de Medellín y el colapso de la red que ha llevado a una atención inoportuna de madres gestantes.



(Lo invitamos a leer: Seccional de Salud desmiente a Quintero sobre un Hospital en el norte de Medellín)



Según el sindicato, en los últimos años se han cerrado los servicios de maternidad en hospitales como el Marco Fidel Suárez de Bello y algunas salas de maternidad en el Hospital San Vicente Fundación.

A esto se suma el hecho de que la Clínica El Rosario, sede centro, cerrará a partir del 30 de junio su servicio de maternidad. Y a principios de este mes la Clínica Las América anunció que no está en la capacidad de asumir la demanda adicional que está presentando puesto que solo cuentan con una sala de partos.



(Le puede interesar: Encuentran el cuerpo de Alexis Gómez, joven de 15 años desaparecido en Medellín)



Ante el cierre de servicios y el colapso de la red, Sogos aseguró que: "Se presentan situaciones de las que muchos saben pero pocos se atreven a mencionar, como la necesidad de acelerar los procesos a través dela inducción con oxitocina, el aumento de los partos instrumentados y cesáreos, así como las altas tempranas".

Facebook Twitter Linkedin

El Hospital General de Medellín es uno de los principales centros de atención de maternas de la ciudad. Actualmente, cuenta con 3 salas de partos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Ninguna estrategia macroeconómica será suficiente si la sociedad en su conjunto no se concientiza y no valoriza más el servicio materno infantil FACEBOOK

TWITTER

Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), en Medellín hay a la fecha 17 salas de parto en 10 clínicas y hospitales. De estos, siete son privados y tres corresponden a empresas sociales del Estado (ESE).



Una de las que aparece en el registro es la Unidad Hospitalaria de Manrique de la ESE Metrosalud. Aunque tiene dos salas de parto disponibles, en enero pasado la secretaría de Salud de Antioquia cerró el servicio de cirugía ginecológica por incumplimiento.



(Además: Mercurio en huevo y yuca: los preocupantes hallazgos por minería en el Bajo Cauca)



El sindicato afirmó que debido al cierre no se puede atender pacientes con partos de alto riesgo, no se pueden realizar cesáreas, ni se puede adelantar cirugías de embarazos ectópicos; así como atenciones quirúrgicas por abortos ni cirugías de ginecología.



La situación es crítica, sobre todo, para las pacientes del régimen subsidiado que son atendidas por Metrosalud. En su momento, la entidad afirmó que los casos que ameritan procedimientos quirúrgicos serían trasladados a otra IPS de la ciudad como el Hospital General.

Facebook Twitter Linkedin

Metrosalud tiene dos unidades hospitalarias en las que se atienden maternas: Manrique y Belén. Foto: Archivo/El Tiempo

Todo este panorama genera algunas consecuencias, explica Sogos, como: "dificultades en la accesibilidad para recibir los servicios materno infantiles, aumento en el riesgo de complicaciones del binomio madre-feto, aumento de la morbimortalidad materna, aumento de la demanda de servicios sin capacidad de atención oportuna, pobre cumplimiento de las metas del parto humanizado, riesgo de aumento de casos de violencia obstétrica, fatiga y desmotivación del personal asistencial".



El origen del problema, apuntaron, reside en la desigualdad entre las tarifas establecidas y los altos costos del servicio, la cartera morosa de las EPS con las IPS y las exigentes normas de habilitación que acarrean altos costos de implementación.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Por eso, sugieren algunas propuestas como mejorar el pago por capitación para las pacientes obstétricas que equilibre el balance entre costos y complejidad.



"Ninguna estrategia macroeconómica será suficiente si la sociedad en su conjunto no se concientiza y no valoriza más el servicio materno infantil, teniendo en cuenta el papel que desempeña el binomio madre-hijo en la sociedad, la importancia de su equilibrio y bienestar físico y emocional, la integridad del núcleo familiar, y si no hay un reconocimiento estatal y social", puntualizó el sindicato.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com