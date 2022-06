Rosa Belén Alzate clama justicia. El 28 de enero su hijo de 31 años de edad, Juan David López fue asesinado y la mayoría de sus pertenencias fueron hurtadas. “La verdad, no merecía morir en la forma en que lo mataron”, cuenta con tristeza.



Ella misma halló a su hijo sin vida, tras buscarlo porque de su trabajo la habían llamado porque no había llegado a cumplir sus labores. Estaba atado de pies y manos y, su cuerpo, inerte. Según la policía había muerto asfixiado con un cinturón de lona.



Desde entonces, doña Rosa busca respuestas que resuelvan la muerte de uno de sus cuatro hijos. “No sé nada, no me han dicho absolutamente nada, para nada me han mentado que hayan cogido a alguien o que tengan indicios de alguna cosa”, comenta.

Ella asegura que uno de sus amigos podría haber sido el asesino porque “le tenía envidia”.



Sin embargo, dice que en la Fiscalía no la escuchan. Pide que se investigue a esos amigos que ella señala como sospechosos que le robaron casi todo: dinero, gorras, zapatos, el celular, su computador y hasta el televisor.



Para ella, el asesinato de su hijo no estuvo relacionado por su preferencia sexual, como se lo indicaron los investigadores del caso. No cree que él haya contactado al asesino por alguna plataforma que usan hombres homosexuales. “Juan David tenía una pareja estable, y él tenía mucha plata, lo llevó a viajar por todo el mundo, hizo tres cruceros con él, fue a Europa, conoció Italia (...). Esa pareja está sumida en la tristeza, habla mucho conmigo porque de verdad lo quería mucho y no ha podido reaccionar en que lo hubiera perdido”, dice Rosa.



Manifestaciones de la comunidad Lgbti en Medellín contra los asesinatos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El caso de Juan David aún sigue impune. Él es uno de los nueve hombres que desde enero y hasta la fecha han sido asesinados en Medellín.



Este diario ya había informado sobre siete casos, pero ahora son dos más. El más reciente fue el de Edin Correa Martínez, de 61 años de edad, quien el pasado 5 de mayo murió de varias heridas mientras estaba en su vivienda ubicada en el barrio Manrique, nororiente de la capital antioqueña.



La Fiscalía le informó a este diario que en cuatro de los nueve casos que son investigados ha habido capturas de los presuntos asesinos.



Estos cuatro tienen en común que en la mayoría hay ciudadanos venezolanos involucrados y el asesinato habría sido motivado para robar las pertenencias de las víctimas.



En el proceso de Edin Correa, hubo dos capturas. Según la información, en uno de los cuartos de la casa, se encontraba un ciudadano venezolano, quien fue capturado en flagrancia. Este hombre inicialmente se identificó como Joshua Josué Zapata Osuna, sin embargo, en la página de Migración Colombia figuraba con el nombre de César Eduardo Zapata Osuna.



Al capturado se le incautó un morral de propiedad de la víctima con seis relojes y varias prendas de vestir. El extranjero fue cobijado con medida de aseguramiento intramuros por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

Plantón de la población LGBTI en Medellín Foto: AFP

Osvaldo Adolfo Botero Giraldo fue asesinado el 11 de enero de este año en su casa, en el barrio La Castellana. En la inspección de su cuerpo, tenía un surco de presión a la altura del cuello y le habían hurtado algunos elementos de su apartamento. En su caso también ya hubo dos capturas. Se trató de Dilan Rodríguez Gómez y Harold Sepúlveda López, a quienes la Fiscalía les formuló imputación por los delitos de homicidio agravado.



El tercer caso que también avanzó y que tiene capturas es el de Gustavo Alberto Arango Jaramillo, quien fue asesinado el 1 de febrero luego de ingresar a un hotel en el Centro de Medellín acompañado de otro hombre. Tenía varias heridas ocasionadas por golpes.



La Policía Nacional capturó en flagrancia a Cristian Rafael Santos Macías, que tiene ciudadanía ecuatoriana y quien se encontraba a unas cuadras del lugar del asesinato y al parecer intentaba despojar de su celular a un transeúnte. “El extranjero quedó grabado en las cámaras de seguridad del hotel donde se cometió el homicidio, lo que facilitó su judicialización por el delito de homicidio agravado”, detalló la Fiscalía.



El cuarto caso, al parecer resuelto, es el de Andrés Felipe Arboleda, aunque su asesinato sucedió en el municipio de La Estrella, vecino de Medellín, al sur del valle de Aburrá. El 8 de marzo, el joven de 25 años de edad fue hallado en una quebrada, con por lo menos 80 lesiones producidas por arma blanca, unas 15 en el cuello.



El 7 de abril, la Fiscalía imputó cargos por homicidio agravado por la sevicia en contra de Duván Andrés Patiño Zapata, quien no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.



Los nueve casos registrados desde enero hasta ahora han tenido varios elementos en común, muchos hombres son robados y mueren por asfixia, aunque otros son heridos hasta matarlos.



La duda de los colectivos LGBTI de Medellín es si los casos tienen una relación. No hay pruebas de que haya un asesino en serie de miembros de la comunidad en la ciudad, pero piden que no se descarte. Además, hacen un llamado a las personas para que tengan cuidado en cuanto a con quiénes tienen citas, tomando en cuenta que varias de las muertes se dieron tras pactar encuentros por una aplicación de citas.



Este diario le preguntó a la Fiscalía, y esta respondió que, según la investigación, en la mayoría de los casos se ha establecido que “al parecer existe una instrumentalización de la orientación sexual para hurtar a las víctimas, quienes en algunas ocasiones han sido asesinadas”.



La Fiscalía respondió que todo es materia de investigación y que actualmente existen varios procesos en curso y en etapa de indagación, “de los cuales no se puede divulgar alguna información al respecto, porque afectaría el proceso y pondría en riesgo la investigación y la captura de los presuntos victimarios”.



Sin embargo, la Policía y hasta el mismo alcalde suspendido Daniel Quintero revelaron que uno métodos de los asesinos es contactar a sus víctimas por medio de la aplicación Grindr, usada para pactar encuentros sexuales o iniciar una amistad.



Al respecto, la Fiscalía informó que para recaudar los elementos materiales probatorios posibles ya se ha establecido contacto con dicha plataforma, aunque no dio más detalles.



Por ahora, aún se espera que haya condenas de los hombres capturados o si quedan libres. También están en mora los otros cinco casos que aún no tienen resultados, hasta el momento, como el de Juan David López, cuya madre aún espera justicia.



DAVID CALLE

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MEDELLÍN

@davidcalle1