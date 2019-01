Medellín sí tendrá corridas de toros en 2019

Los próximos 9, 16 y 23 de febrero serán las tres primeras corridas de toros de 2019 en Medellín, confirmó la PLaza de Toros La Macarena en sus redes sociales. La decisión, como lo anunció EL TIEMPO en días pasados, se tomó luego de negociaciones entre D'groupe, nuevo dueño de la plaza, y una empresa mexicana interesada en alquilarla para realizar corridas taurinas.

Vale recordar que la fiesta brava había sido cancelada el pasado 6 de diciembre luego de la disolución de Cormacarena, lo que había sido celebrado por animalistas de la ciudad.



En su cuenta de Facebook, Casa Toreros, consorcio que asocia a toreros y aficionados de Colombia, México y Perú, indicó que la feria taurina estará ahora bajo una dirección internacional, con lo que "se consolidan los lazos culturales que unen a los países taurinos".

Al respecto, Pablo Moreno, presidente de Casa Toreros, hizo un llamado a las personas aficionadas a las ferias taurinas de Colombia y el mundo para que visiten Medellín en las fechas de corridas. Dijo también que la próxima semana se abre la venta de boletería.



Por su lado, el concejal Álvaro Múnera criticó la decisión desde que se conoció sobre su posibilidad. Para él esto es un retroceso, pues considera que las corridas representan un acto de maltrato animal de marca mayor.

“La justificación no puede ser que estas son tradición. Algunos pueblos cometían sacrificios humanos por tradición y eso se acabó, no es justificable”, precisó.



Para los aficionados a los toros, por el contrario, no hay tortura en el espectáculo. El debate continuará.



MEDELLÍN