Identificaron al hombre que disparó a marcha en Medellín

Como Sergio Andrés Marín fue identificado el hombre que el sábado pasado disparó contra la marcha que se realizaba en los bajos del puente de la 4 Sur, en El Poblado, suroriente de Medellín.



El hecho quedó grabado en un video, en el que se puede ver que el vehículo trató de esquivar el cierre que se hizo en la vía y luego desde allí el hombre realizó disparos en contra de los manifestantes.



Tras la presión en redes sociales y la búsqueda de la Policía, el hombre se presentó de manera voluntaria a la Policía Metropolitana y allí se le impuso un comparendo de 245 mil pesos.



“Estoy aquí en la Sijín presentando disculpas públicas por los hechos presentados en la 4 Sur, en donde iba en mi vehículo en sentido norte – sur y a escasos 10 vehículos delante mí, unos manifestantes bloquearon la vía. Tomé la decisión de evadir la manifestación, escuché arengas y lanzamiento de objetos contra mi vehículo, el cual me sentí vulnerado físicamente y accioné mi arma deportiva que no es letal”, dijo Marín el día de su entrega.



El coronel Camilo Torres Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, había aclarado que el hombre es residente en Medellín y “se sintió acorralado y amedrentado por los manifestantes. Tengamos en cuenta que no es un arma de fuego y no se cometió ningún delito. Así que se le impuso el comparendo del Código de Policía por ser un arma deportiva y traumática, con la que se presentaron los hechos”.



Denuncian disparos hacia marcha en Medellín. El hecho ocurrió en el Puente de la 4 Sur. Las autoridades investigan quién es el propietario del vehículo. Hasta ahora no se reportan heridos. 📹 Denuncias Antioquia. pic.twitter.com/idV2FbFqJZ — David Calle (@davidcalle1) May 16, 2021

Aunque cuando se dio a conocer la noticia del comparendo la Policía no reveló el nombre del sujeto, en redes sociales se descubrió que se trataba de Sergio Andrés Marín, todo gracias a la identificación de las placas de la camioneta, que es de su propiedad y la cual conducía el día de la marcha.



Marín es conocido como uno de los socios de la marca de ropa Afrosoul, que es muy popular entre los jóvenes en el valle de Aburrá, y ante este hecho la empresa publicó un comunicado en la que informó que este renunció.



Comunicado de Afrosoul



Contexto: uno de sus dueños fue el que disparó contra los manifestantes en Medellín. pic.twitter.com/Hqi2XiMAbm — Aleja Rojas (@alejarojas_g) May 18, 2021

“Le informamos a la comunidad que por los hechos presentados el fin de semana por el señor Sergio Marín, decide retirarse como miembro del grupo administrativo de Afrosoul y cancelar todo su vínculo laboral con la marca, ya que el error cometido debido al pánico de la situación generó hechos que no representan los valores institucionales de nuestra marca”, explicó la empresa en un comunicado.



Marín no ha dado, hasta ahora, más declaraciones.



MEDELLÍN

