'Estoy muy triste con esa sentencia': madre de víctima de cirujano

Los médicos Carlos Alberto Ramos Corena y Ana María Socarrás Espitia fueron condenados esta semana por la muerte de Tatiana Andrea Posada Jiménez, quien falleció en agosto de 2011 por complicaciones derivadas de una cirugía plástica realizada en Medellín en la que ambos estuvieron implicados.



Los barranquilleros deberán pagar una multa de 30 salarios mínimos y fueron inhabilitados por 30 meses para el ejercicio médico. A pesar de que también los condenaron a 40 meses de prisión por el homicidio culposo, se les concedió la suspensión condicional de dicha medida.



“Yo pienso que a ellos debieron aplicarles todo el peso de la ley. Fueron diez largos años de lucha. Diez años en los que hemos vivido en angustia, en depresión, porque no hemos podido superar esta crisis”, relata Luz Jiménez, madre de Tatiana, quien agrega: “Nada pasa aquí en Colombia. El poder económico puede más que la realidad. Estoy muy triste con esa sentencia”.



Tatiana Andrea Posada Jiménez tenía 26 años cuando murió. Era odontóloga y estaba próxima a terminar un posgrado en rehabilitación oral. En palabras de su madre, fue una mujer soñadora que esperaba tener su propia clínica y una fundación para ayudar a niños necesitados.



Acudió al médico Ramos Corena para realizarse una mamoplastia, pero decidió, por recomendaciones del profesional, hacerse también una liposucción abdominal y de tronco y una lipoinyección o injertos grasos en glúteos.



Sin embargo, según la versión que se hizo pública con el pasar del tiempo, no fue él quien realizó la cirugía sino la médica Ana María Socarrás Espitia.



“Mi hija me contó en vida ‘mamá me operaron escuchando vallenatos. Vi al doctor Ramos y al doctor Gómez y me fui quedando dormida’. Ella me dijo con detalles cómo había sido la cirugía y pudo haber manifestado que había una doctora con ella, pero nunca vio ni habló de Ana María Socarrás”, es la versión que da la madre de Tatiana.



Adicional a esto, en los alegatos de la Fiscalía se precisa que “la fallecida nunca supo que iba a ser operada por una persona diferente a la cual había contratado" ni autorizó que ambos médicos realizaran la operación, pues “nunca la paciente supo de esa maniobra, sino que de buena fe creyó ser operada por Carlos Ramos”.



Durante el posoperatorio, Tatiana presentó unos fuertes síntomas que, de acuerdo con lo relatado por su madre, fueron justificados por el médico como parte de los efectos secundarios de la cirugía. Sin embargo, el 17 de agosto del 2011 —cuatro días después de la intervención— la mujer falleció por tromboembolismo pulmonar en la clínica 'Quiruestetic', donde fue operada.



Allí recibió reanimación cardiopulmonar que resultó infructuosa, pues, como lo refirió el personal asistencial de la entidad y quedó consignado en la sentencia, ella ingresó sin signos vitales.

“El doctor en ningún momento me autorizó para movilizar a Tatiana o ponerla en manos de personas que podían salvarle la vida. Ella tenía pólizas muy buenas, pudo ser atendida en un cuarto nivel. Pero él todo lo tapó. Cuando la niña se puso tan grave, lo único que él dijo fue que la llevaran al Edificio Forum en vez de trasladarla a una clínica”, recuerda Luz Jiménez.

La familia de Posada Jiménez está conformada por sus dos abuelos maternos, su tío y su madre. En estos diez años, como relata Luz, su salud física y mental ha empeorado: “Tatiana era el pilar de esta casa, era el futuro de nosotros”, evoca la progenitora.



La madre ha visto, además, cómo en este tiempo su hija ha sido culpada de su muerte por las decisiones “vanidosas” que tomó. Sin embargo, ella defiende que esto no tendría por qué costarle la vida.



“Estoy en las mejores manos, mamá” es lo que recuerda que decía Posada Jiménez quien, como defiende Luz, no buscó cirugías baratas ni clínicas de garaje. Simplemente confió en la publicidad que el médico Ramos Corena divulgaba en aquella época.



“La vida de mi hija no me la van a devolver con plata. La salud mía y de mi familia no me la van a devolver con plata. La paz y la tranquilidad de nosotros… Yo lo único que pido es que se haga justicia y seguiré en pie de lucha con esta situación”, concluye la madre, quien destaca la labor que tuvieron tanto sus abogados como la fiscal y la jueza Elizabeth Vélez para llegar a una sentencia a diez años de la muerte de Tatiana.





LUISA MARÍA VALENCIA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

MEDELLÍN