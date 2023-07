La diseñadora María Elena Villamil abrirá en la noche de este lunes, 24 de julio, una nueva edición de la Semana de la Moda de Colombia en Colombiamoda + Colombiatex 2023. Su pasarela 'Límites indefinidos, en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín, celebrará los 35 años de historia de Inexmoda y marcará el inicio del evento más importante del sector en el país.



Durante los tres días de programación, que se extenderá hasta el 27 de julio, los asistentes podrán conocer más de 100 marcas; 450 expositores de textiles, insumos y productos; 50 empresas destacadas por sus prácticas sostenibles y 20 pasarelas de diseñadores que le apuestan a la innovación.

“Son 34 años en los que se ha realizado de manera ininterrumpida esta feria que genera una dinámica positiva no solo para el sistema moda desde la activación de su industria y el posicionamiento de la ciudad como líder en América Latina, sino que también toda la derrama económica que genera esos visitantes nacionales e internacionales”, afirmó Leonor Hoyos, directora de Conexión-Inexmoda.



El evento, uno de los más destacados en Latinoamérica en el sector textil, espera más de 55.000 visitantes entre el 25 y el 27 de julio. Se estima que su realización dejará a la ciudad 13,4 millones de dólares en derrama económica.

En la programación hay más de 20 pasarelas en los tres días de feria. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Además, hay presupuestada una ocupación hotelera del 88 por ciento en toda la ciudad durante los tres días de feria. Sus organizadores prevén unos 12.000 compradores internacionales en las muestras comerciales.



La mayoría de las pasarelas se realizarán en Plaza Mayor —donde estarán los expositores, muestras comerciales y el pabellón del conocimiento—aunque hay lagunas programadas en otros sectores de la ciudad como el Museo de Arte Moderno, que recibe a Go Rigo Go, y el aeropuerto Olaya Herrera, que será escenario de la clausura con 'Walking into Heaven' patrocinada con Johnnie Walker.



El pabellón del conocimiento tendrá más de 20 conferencias presenciales con transmisión digital a través del sitio web del evento. El espacio es abierto al público, permite la construcción de conocimiento de manera colectiva y confronta la teoría con la práctica.

La organización espera a más de 55.000 visitantes para este año. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

La agenda académica está dividida en tes grandes temáticas: ecosistema moda, fashiontech y negocios trascendentales. Todas las charlas se realizarán en el Teatro Metropolitano.



Una de las apuestas de Colombiamoda + Colombiatex para este año es la moda circular como eje transversal de la feria. “Reafirmaremos nuestro propósito por la circularidad como eje central de la transformación social, económica y cultural de la industria” , dijo Manuela Gómez, directora de Mercadeo y Comunicaciones de Inexmoda.



Por esto, una de las principales novedades del evento es que tendrá el primer mercado de moda circular, con el que se busca visibilizar las segundas oportunidades en la industria. Además, más de 50 marcas expondrán sus proyectos de sostenibilidad relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero, reciclaje, ahorro de agua y energía.



MEDELLÍN

