En menos de 30 horas encontraron a otro ciudadano estadounidense muerto en Medellín

Las autoridades de Medellín investigan una nueva muerte de un ciudadano estadounidense en la capital antioqueña.

Se trata de Dakarai Earl Cobb, de 47 años, quien fue encontrado sin vida en la habitación de una vivienda del barrio Santa Lucía, en San Javier, donde se encontraba hospedado.

El hallazgo ocurrió a las 8 de la noche de este lunes y, de acuerdo a la información entregada por los propietarios a las autoridades, tras dos días de no saber nada del extranjero, ingresaron a la habitación y lo encontró sin signos vitales.



Los investigadores judiciales tratan de establecer si el caso se trató de un hurto, pues no encontraron varias de sus pertenencias en el lugar.



La muerte de Earl Cobb se conoce casi 27 horas después de reportase el caso de Anthony López, de 29 años, quien fue encontrado a las 10:41 de la noche del domingo en un hotel del barrio Laureles.



Este hombre había ingresado al lugar con dos mujeres que horas después abandonaron el sitio. Fue encontrado por un trabajador que verificó su estadía, ya que debía entregar la habitación a la 1 de la tarde.



Ambos ciudadanos no presentaban signos de violencia, por lo que sus muertes están por establecer.



MEDELLÍN