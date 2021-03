Medellín 'se pone las pilas' con la movilidad eléctrica

El sector automotor no fue ajeno al impacto de la pandemia por el covid en cuanto a sus ventas. Cifras de Andemos indican que mientras en 2019 se vendieron 45.631 vehículos nuevos en Antioquia, el año pasado la cifra fue de 34.763, lo que representa una caída del 23,8%.



Sin embargo, el sector de los vehículos eléctricos e híbridos no tuvo el mismo comportamiento y, por el contrario, mostró cifras positivas a nivel país.

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) reveló que durante el 2020 el número de matrículas registradas en este segmento ascendió a 6.004 vehículos, lo que representó un incremento de 91,5%, frente al mismo periodo del año anterior.



En cuanto a motos, hubo una leve disminución del 6,4 % al pasar de 2.312 unidades en 2019 a 2.163 el año pasado.



Y Antioquia no es ajena a esta realidad. A pesar de lo agreste de su terreno y las empinadas lomas en las calles de la capital, el departamento se ha consolidado como un importante jugador en la movilidad eléctrica.

La transición energética es necesaria y urgente si realmente queremos ser un país referente en la región y en el caso de Medellín que planea una estrategia de ser capital latinoamericana de movilidad eléctrica #eficienciaenergetica pic.twitter.com/jGQ6TO89QV — Logox Conocimiento e Inteligencia (@logox_e) November 6, 2020

Mientras en el 2019 se matricularon 1.959 vehículos híbridos y eléctricos, para año siguiente la cifra ascendió a 2.645 unidades, un crecimiento del 35 %, algo importante teniendo en cuenta la pandemia.



No solo eso. En el top 5 de las ciudades con más matrículas, hay 3 municipios antioqueños: Medellín, en el puesto 2 con 1.474 unidades; Envigado, en tercer lugar con 608 unidades; y Sabaneta, en el puesto 5 con 278 vehículos matriculados.



Sebastián Ramírez, gerente comercial de movilidad eléctrica de Auteco Mobility, opinó que si bien “el mercado de la movilidad eléctrica es emergente, es clave para la transformación de las ciudades de Colombia; por eso, actualmente estamos trabajando para incrementar nuestro portafolio de productos y así elevar la variedad de nuestros vehículos eléctricos para que los colombianos decidan dar este paso importante y contribuir al cambio sostenible”.

En Medellín se creó una cultura a favor de la movilidad eléctrica Foto: Esneyder Gutiérrez

Esta empresa, que reportó un crecimiento en ventas del 30 por ciento en 2020 al vender más de 5.000 vehículos, cuenta con 18 diversas opciones de vehículos eléctricos entre bicicletas, motocicletas, patinetas, y motocarros eléctricos.



“Esperemos que 2021 represente para la empresa un incremento de 60 % en la circulación de vehículos eléctricos, lo que incorporaría otras 11.000 unidades rodando por las vías del país”, contó el funcionario.



Asimismo, Edge Egashira, presidente de Automotores Toyota Colombia, marca líder de carros eléctricos en el país (31,9% de participación según Andemos), indicó que “la región antioqueña sigue representando el mayor volumen de matrículas con 427 unidades en febrero y 352 en enero. Esto equivale al 34% de unidades Toyota a nivel nacional durante el primer bimestre de 2021. Bogotá por su parte representa a la fecha el 31,9%”.

Razones del éxito en la ciudad

El plan de la actual alcaldía es que la flota de buses eléctricos llegue a 130 para los próximos años y ser la más grande del país. Foto: Esneyder Gutiérrez

Para Andrés Emiro Díez, docente investigador de la UPB, el mito de las laderas para estos vehículos dejó de convertirse en un reto para ser una oportunidad.



Esto, debido a que los vehículos eléctricos, en comparación con los de combustión, sacan mejor las ventajas comparativas cuando hay altas pendientes.



"El transporte público ha identificado que la prolongación del sistema de vida de frenos genera ahorros muy importantes. La operación en montaña pasó de ser una barrera mítica a una gran oportunidad donde la gente prefiere hacer uso de un frenado regenerativo, que, además de recuperar energía para la batería, cuida los frenos y hace más seguro el vehículo para operar en ladera. Y eso para los buses es muy importante", explicó Díez.

De otro lado, el experto destacó que Antioquia ha estado sometida a información constante por parte de las universidades, que son pioneras en movilidad eléctrica.



Asegura el docente que desde 2007, cuando apenas estaban saliendo los primeros vehículos eléctricos en el mercado, en Medellín se venía haciendo un trabajo de pedagogía muy importante impulsando el Metroplús eléctrico, "lo que que causó en el imaginario de los antioqueños una muy buena predisposición hacia esta movilidad".



Otra ventaja, prosiguió Díez, es que la electricidad en esta región proviene de fuentes hidroeléctricas, y no térmicas, lo que lo hace muy atractivo para el mercado porque la hace una región perfecta para la electrificación del transporte.

A esto, se suma el esfuerzo que ha hecho la empresa privada para poner puntos de carga propios, como el caso de la empresa Celsia, que tiene 7 funcionando en Medellín, los cuales se suman a los 20 que tiene EPM, incrementando la oferta de infraestructura eléctrica de la región.



"Encontramos lo que se llama ‘la tormenta perfecta’ para esto. Porque nuestro operador de red, que son las Empresas Públicas, es una empresa que ha sido ejemplar en la gestión de la estructura eléctrica y cuenta con unas redes que se prestan perfectamente para soportar las cargas de los vehículos eléctricos", explicó el profesor.



En la parte comercial, Díez advirtió que más allá de las cifras en ventas, se debe aclarar que no todos los vehículos son 100 por ciento eléctricos y que las marcas comerciales deberían lanzar en el país las versiones conectables de sus híbridos.



"En los híbridos conectables sí se puede desplazar combustible fósil por electricidad, mientras que en los no conectables solo se aprovechan las ventajas de mayor eficiencia energética por frenado recuperativo, traccionan con motor eléctrico siendo un vehículo más eficiente, silencioso y amigable con el medio ambiente, pero la fuente primaria sigue siendo el combustible fósil. Es decir, que no se puede conectar en la casa por la batería que tiene", explicó.

#Ecociudad | ¡Nuestra ciudad es ejemplo nacional 💪🍃! Con la nueva estación de recarga para buses eléctricos, Medellín sigue liderando la movilidad sostenible. Gracias a este espacio fortaleceremos los vehículos cero emisiones, que hacen parte del Sistema Metro 🔋🚌🚇. pic.twitter.com/CSSOBuL7gR — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) February 10, 2021

Agregó que muchas de las casas automotrices del mundo ofrecen las dos versiones, pero que en el país se está viendo que predomina la versión no conectable.



"Eso es triste y un llamado de atención a las marcas para que también ofrezcan esta alternativa en el mercado. Las cifras se ven muy buenas, pero hay un predominio importante de los vehículos híbridos no conectables", advirtió.



Si bien es cierto que al país aún le falta mucho por consolidar este tipo de movilidad (representa el 0,07% del total del parque automotor nacional, el cual es de 16´042.336), lo cierto es que su avance ya no viene a paso de tortuga como antes. Según el RUNT, el registro de estos vehículos se ha casi que triplicado en los últimos 3 años así: 3.847 en 2018, 7.108 en 2019 y 10.612 en 2020.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

@AlejoMercado10

