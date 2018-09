Los avances y retos del plan de Medellín para el 2030

Si algo tiene la capital antioqueña es continuidad. La ciudad ha sido más importante que sus gobernantes y por eso las grandes obras han tenido permanencia a través de los años.



Desde el año pasado, la capital antioqueña planteó una serie de acciones para que al 2030, la ciudad vaya acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El 70 por ciento de los indicadores ODS se pueden medir en el Plan de Desarrollo de la ciudad, pues hay unos que no aplican, como la protección de océanos”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, durante el Foro Medellín 2030 realizado en abril pasado.



¿Pero cómo va Medellín para alinearse a estas metas? Los indicadores de ciudad, para Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, no están todos definidos aún.En los que ya hay definición, y que para ella son los más desafiantes, están seguridad ciudadana y calidad de la educación medida a través de pruebas estandarizadas de logros (Saber).

“En el caso de seguridad hay una meta muy ambiciosa (más que la del país) que es tener al 2030 una tasa de homicidios de 10 casos por cada 100.000 habitantes. Incluso el actual Plan de Desarrollo, que va hasta el próximo año, planteó la meta de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes y actualmente estamos en 25 por cada 100.000. Vemos muy difícil que se pueda cumplir y es uno de los más retadores para la meta a 12 años”, expresó Restrepo.



Agregó, que otra de las metas ambiciosas (también más que la del país) está en calidad educativa. Para personas entre quinto y noveno, en matemáticas y lenguaje, un 60 o 70 por ciento de los estudiantes debe lograr 30 puntos porcentuales más de los que se tienen actualmente para el curso en el que están.



Si bien, la directora destacó los avances en acceso a procesos educativos en instituciones educativas, aseguró que el mayor desafío es que estos jóvenes aprendan lo que deberían aprender.

"Cerca del 70% de los indicadores de los ODS hacen parte del plan de desarrollo de Medellín", dice el Alcalde, @FicoGutierrez, en el Foro #Medellín2030. pic.twitter.com/aXHglIpLZ8 — Corporación Ruta N (@Ruta_N) 12 de abril de 2018

“Es fundamental para que sigan con sus estudios. Muchos no ingresan a la universidad porque no tienen los conocimientos suficientes para pasar los exámenes de admisión. Adicionalmente, muchos de los que sí pasan, desertan por bajo rendimiento académico”, dijo Restrepo.



Lo anterior, desemboca en dificultades para obtener las competencias mínimas para estar en empleos de calidad.



De otro lado, la directora de Medellín Cómo Vamos hizo un llamado para que la ciudad defina cuáles son sus indicadores trazadores, pues son los que dicen a qué le apunta estratégicamente al 2030.



“Medellín tiene una agenda muy compleja que requiere priorización porque si se le apunta a todo, es muy probable que no se alcance todo lo propuesto. Creo que las metas en seguridad y educación pueden trazar un norte importante para lograr una ciudad más educada, segura y equitativa”, expresó Restrepo.



Finalmente, resaltó que las metas de ciudad al 2030 están “conversando” con otras hojas de ruta que tiene la región en materia de movilidad sostenible e integrada y en planificación urbana.

Plan Maestro Metro

Metro y Ferrocarril deberán estar integrados. Foto: Cortesía Ferrocarril de Antioquia

El Metro de Medellín trazó hace cuatro años un Plan Maestro al 2030. Es una hoja de ruta que busca una integración de los sistemas de transporte público masivo. Para ese año, el plan de expansión del Metro ya debería estar operando, en sus 26 proyectos: 7 están en servicio o en construcción hoy día, además de que 8 corredores deberán estar al 2020 y 11 entre el 2021 y el 2030.



“En 10 años, la integración de la movilidad estará asociada a un único medio de pago con la tarjeta Cívica o aquella que la reemplace por actualización tecnológica. Por otro lado, la integración tendrá como actores principales al peatón y al ciclista, por medio de los proyectos de ciclorrutas y redes caminera conectadas con el Sistema Integrado del valle de Aburrá”, contó Luz Dary Botero, jefa de Planeación Estratégica del Metro.Nuevos corredores, como la 80, la 34, el sistema férreo multipropósito (tren de cercanías) y la conexión con el valle de San Nicolás permitirán una mayor integración.

Plan Maestro del Metro de Medellín al 2030:MEGA Y Corredores objetivo.Aporte soluciones a la Movilidad pic.twitter.com/YrUdCg4lwf — Aura Marleny Arcila (@amarlenyarcilag) 11 de agosto de 2016

Sin embargo, la funcionaria aclaró que para meta propuesta, es vital la consecución de los recursos para llevar a cabo los proyectos planteados.



“Para cubrir estas inversiones es común que los gobiernos nacionales y locales realicen aportes para cubrir el CAPEX, o sea la inversión inicial. Las políticas actuales de la Empresa frente a su expansión están limitadas ya que no puede destinar de sus ingresos operacionales a este objetivo, esto depende de los socios”, aclaró Botero.

De otro lado, para el director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto, la importancia de dicha sinergia es lograr contrarrestar el incremento del parque automotor, que era de 767.548 vehículos hace 10 años y para la próxima década se proyecta en 3 millones.



“Con la Universidad Eafit hicimos un estudio de capacidad de soporte donde miramos qué hacer, desde planificación hasta modelación, que traerán alternativas importantes como que Medellín sea la capital de la movilidad eléctrica en América Latina”, dijo Prieto.

Calidad del aire, tema vital

La ciudad tiene dos épocas en el año con episodios fuertes en cuanto a calidad del aire. Foto: Juan Augusto Cardona / Archivo

También en materia medioambiental, Medellín y su área metropolitana cuentan con un plan de descontaminación del aire con metas para el 2030 (PIGECA) que busca disminuir el PM2.5 hasta 23 en ese año (actualmente es 33).



Y es que la calidad del aire es uno de los temas que más ha golpeado a la ciudad. Se espera que dentro de 12 años los 83 actores públicos y privados firmantes del Pacto por la Calidad del Aire (que podrían ser más), hayan cumplido los 446 compromisos pactados en dicho acuerdo para disminuir los niveles de contaminación.

Crecer hacia adentro

En el pasado, la falta de planeación desembocó en la ocupación descontrolada en las laderas y obligó a desarrollar un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que está en reglamentación y busca un crecimiento hacia adentro.



Federico Estrada, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz, manifestó que hay un diagnóstico claro en cuanto a desarrollo urbanístico. “Ya tenemos controlada la construcción en la ladera y en 10 años ya se habrá destrabado técnica, financiera y normativamente la ejecución de los proyectos en el sector plano, especialmente en el centro de la ciudad”, opinó.

El dilema de seguir o no Parques del Río

Se planteó como el proyecto más ambicioso de Medellín Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Se planeó como el proyecto más importante y ambicioso de Medellín, con un costo de más de 4 billones de pesos. Parques del Río Medellín quedó diseñado en ocho fases de las cuales el próximo año quedará lista la primera.



Ya dependerá de los futuros mandatarios decidir si lo siguen o no.

La primera fase está dividida en dos tramos: 1A y 1B. El primero fue entregado en agosto del 2016; el segundo va casi por el 50 por ciento de avance y se entregaría a mediados del próximo año.



Si se decide seguir con el proyecto, cuya construcción tardaría 10 años, para la próxima década la ciudad tendría, según los diseños del proyecto, 1’600.000 metros cuadrados de espacio público. Esto es 10 veces el Parque Norte, 0,5 veces el Central Park de Nueva York, y 1,4 veces el Parque Simón Bolívar de Bogotá.



En cuanto a generación de vías, el territorio pasará de 144 a 289 kilómetros, y además tendrá 34 kilómetros de ciclorrutas y 32 kilómetros de senderos peatonales.



