Se esfuma la esperanza para los familiares de desaparecidos en la comuna 13

La llamada que recibió Luz Elena Galeano por parte de su esposo, Luis Javier Laverde Salazar, preguntándole si ya había llegado a la casa o la esperaba en el paradero del bus, recuerda la mujer, fue la última comunicación que tuvo con él.



Eran las 6:45 de la tarde del martes 9 de diciembre de 2008, cuando Laverde Salazar, a 10 minutos de llegar a su hogar para cenar con su esposa e hijas, fue sacado de la buseta del Belencito por varios hombres que en cuestión de segundos lo subieron a un particular de color gris y desapareció.

“Me dicen que ahí en San Juan con la 80 fue donde lo bajaron del colectivo y de ahí no se sabe nada más de él. Algunos dicen que había Fuerza Pública y paramilitares en ese lugar y de ahí se lo llevaron en un carro gris, pero de ahí no, no sabemos nada” cuenta Galeano, integrante del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad.



Conformado por mujeres que buscan a familiares desaparecidos durante operaciones militares en la comuna 13 (San Javier) han estado atentas a todas las decisiones que han tomado las autoridades judiciales y civiles sobre los sitios conocidos como La Escombrera y La Arena, en la parte alta de la zona, donde estarían enterrados habitantes de la comuna y el corregimiento San Cristóbal que fueron reportados como desaparecidos.



En este sector, ubicado en la ladera alta es donde presume Galeano está enterrado el cuerpo de su esposo porque, para la época de su desaparición, vecinos de la zona veían cómo paramilitares llevaban cuerpos hasta el sitio.

Luz Elena Galeano cree que su esposo, Luis Javier Laverde, desde el 9 de diciembre del 2008, está enterrado en La Escombrera. Foto: Guillermo Ossa /EL TIEMPO

Sobre este lugar, el pasado 4 de octubre, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) realizó una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que hay, así como los avances que se han hecho para lograr la búsqueda de quienes estarían bajo tierra.



Adriana Arboleda, acompañante de víctimas de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), explica que el proceso estuvo parado desde octubre de 2021 cuando la Alcaldía de Medellín planteó como requisito para la intervención la realización de un estudio de geotecnia que se vino a hacer este año.



El propósito de dicho trabajo tenía que ver con saber si había o no riesgos a la hora de intervenir.



En la audiencia fue socializado formalmente y ante los magistrados y familiares de víctimas se dijo que la intervención se puede realizar tomando algunas medidas. Incluso se dijo que esta puede realizarse a la par de estas acciones.



Fue por esta razón que los magistrados ordenaron a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y al Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP la realización de un cronograma de trabajo y que adecuaran el diseño de intervención técnico-forense teniendo en cuenta los hallazgos el estudio de geotecnia.

“En ese sentido la audiencia fue muy importante porque logró desentrabar todo este tema técnico y lo que nosotros esperamos es que antes de que termine octubre ya tengamos no solamente el diseño de intervención técnico forense adecuado al estudio, sino que ya esté listo el cronograma para iniciar el proceso”, dice Arboleda.



Para Luz Elena este anuncio da una luz de esperanza, pues cuenta que desde el 2001 han venido denunciando lo que ocurría en esta zona alta de la comuna y no habían sido escuchadas.



“Nosotros como víctimas de desaparición, pues no aseguramos que nuestros familiares estén allá, siempre hemos dicho que pueden estar en otro lugar de la ciudad, incluso que lo hubieran sacado de acá. Dios quiera que pueden estar ahí porque todos vivíamos allá en la comuna 13 y la esperanza es que los hayan inhumado en esos lugares”, agregó Galeano.

Búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín Foto: UBPD

Octubre y nada pasó



El pasado 9 de noviembre,en la plazoleta de la Alpujarra un grupo de mujeres del colectivo realizó una protesta por las demoras de la Administración en la apertura de La Escombrera.



Las mujeres expresaron su inconformidad por “las trabas que pone la Alcaldía” para iniciar el proceso. “Esta semana nos dijo la Alcaldía que no se puede abrir La Escombrera todavía. Hay que hacer unas cunetas y trabajos con tubos”, explicó María Auxilio Arenas, vocera del colectivo.



Aunque las mujeres esperaban que en noviembre se abriera la zona para que la UBPD iniciara los trabajos, desde la administración distrital les aseguraron que las labores de adecuación demorarían, por lo menos, hasta el primer semestre del 2024.



La vocera dice que el miedo de ellas como colectivo y victimas radica que con la llegada del nuevo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se quede en ‘veremos’ esta búsqueda.



Consultada la Alcaldía sobre esta demora, contaron que el polígono deber ser intervenido de dos maneras: civil y técnica forense, donde ambas hacen parte de una plan de intervención.

Mujeres que buscan a sus familiares en La Escombrera y protestaron en la plazoleta de la Alpujarra. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Para las primeras, el distrito indicó que podrían ser iniciadas este año (noviembre) desde la Secretaría de Infraestructura Física, dependencia que cuenta con la capacidad en recurso humano.



“Las demás obras civiles, por su alcance y naturaleza, deberán ser resultado de un proceso de contratación pública. Lo cual no es posible adelantar a cierre de vigencia”, dice la Alcaldía. Presumen que estas estarían relacionadas a adecuación de campamento, maquinarias, equipos y mano de obra no calificada.



“Dado el contexto y momento actual de cierre de Administración e inicio de un nuevo Gobierno Distrital y aunado a los tiempos propios del proceso contractual, la intervención con fines forenses para la búsqueda de personas se podrá surtir hacia el segundo semestre de 2024, periodo en el que se espera que las obras civiles que garantizan la seguridad de la intervención estén contratadas y ejecutadas”, concluyó.

La llegada a la zona a intervenir



En el año 2015 la Fiscalía realizó una intervención en la zona delimitando tres polígonos de los cuales solo buscó en uno. Allí no hubo ningún hallazgo vinculado a los desaparecidos.



Estos puntos fueron entregados por Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias Móvil 8, paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, organización criminal que estuvo en la zona. Según dijo, le había hecho marcaciones a la Fiscalía de entre 40 y 50 personas que había llevado hasta allí.



Arboleda cuenta que además de Villa Saldarriaga hay otros paramilitares con lo que la JEP ha logrado entrevistas y han dado información relacionada a que en este lugar había una base paramilitar.



“Esa información de este jefe paramilitar coincide con denuncias de las propias víctimas, con denuncias de pobladores de la zona, pero, además, lo que hace este polígono, digamos, coincide con el que había diseñado en parte la Fiscalía General de la Nación en el 2015 y lo otro es que los equipos técnicos forenses tanto de la JEP como de la UBPD hicieron unos análisis de estos lugares entre 2019 y 2021, determinando cuáles son los sitios no intervenidos, porque ese lugar tiene unas características particulares y es que es un lugar muy intervenido, porque ha sido escombrera, pero también ha sido arenara”, agrega la acompañante de víctimas.

Búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín Foto: UBPD

¿Quiénes son los desaparecidos?



En el universo de personas dadas por desaparecidas en San Javier tiene un registro de 473, principalmente entre los años 2001 y 2002, época en la que hubo incursión del Bloque Cacique Nutibara que dominaba el Valle de Aburrá y Oriente antioqueño.

La mayoría de ellos fueron hombres entre los 13 y 30 años, población que fue estigmatizada y señalada de estar involucrada con los actores del conflicto.



Para entonces en la comuna estaban las milicias de las Farc, del Eln y los Comandos Armados del Pueblo.



“Los jóvenes fueron señalados de colaborar, de simpatizar o de pertenecer a las milicias y esto es lo que explica no solamente el alto número de víctimas desaparecidas sino también asesinadas e incluso las detenciones arbitrarias”, agrega Arboleda.

La incursión paramilitar aparece en una sentencia de Justicia y Paz fechada el 24 de septiembre de 2015.



Dice que los paramilitares llegaron a la comuna para disputarle la hegemonía a las milicias “quienes venían controlando ese territorio desde la década de los años 90. Pero, con ese fin, cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, como homicidio, desplazamiento y desaparición forzados, reclutamiento ilícito y ataques contra la población”.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

