Caminando de espaldas por un pasillo del hotel al que llegó a San Andrés de Cuerquia, municipio del Norte antioqueño, para después tomar con su mano izquierda la reja de la entrada, es una de las dos imágenes que existen previo a la desaparición de Andrés Camilo Peláez Yepes, que el próximo lunes, 3 de abril, cumple un año.



La imagen fue tomada por la cámara de seguridad del lugar a las 9:05 de la noche del domingo 3 de abril de 2022, cuando el joven de 26 años salió a buscar comida y, según versiones de los mismo habitantes del municipio, se encontró con dos personas del pueblo y estuvo departiendo con ellas.

Tres horas con 52 minutos más tarde, a las 12:57 de la madrugada del 4 de abril, otra cámara, pero esta vez de un establecimiento de comercio ubicado a una cuadra del parque principal de la localidad, lo capta por última vez cuando sube y baja por una calle.



Este es el último registro en video que se tiene de Andrés Camilo. Foto: Cortesía

“Él sube, baja, pero realmente borracho yo no lo veo, yo digo que está más bien es como perdido, como embolatado. Lo otro que es muy curioso es que él nunca anda con las manos atrás y ese día tenía las manos atrás, lo que me parece demasiado curioso”, contó a EL TIEMPO su madre, Claudia María Yepes Upegui, cuando el joven ajustaba 144 días de desaparecido.



‘Milo’, como le llaman sus más allegado, se graduó de ingeniero forestal en la Universidad Nacional, sede Medellín y laboraba para la empresa William Sale Partnership (WSP), contratista del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) en la zona de influencia de la obra sobre el río Cauca, con la que adelantaba labores con las comunidades en asesoría ambiental.

Recuerda su madre que ese 4 de abril, el transporte de la empresa llegó a las 9 de la mañana al hotel para recogerlo y la encargada le dijo que el joven Peláez no había llegado a dormir.



Esta persona, de inmediato, llamó a la compañía que, minutos después, empezó a indagar con los pobladores sobre el paradero del muchacho y tomar la decisión de retirar las pertenencias suyas que había en el hotel.

Andrés Camilo Peláez, ingeniero desaparecido. Foto: Cortesía ciudadanía

La decisión de la empresa, hasta el sol de hoy, le genera grandes preguntas a doña Claudia. Todas están relacionadas a lo qué les contaron en el pueblo sobre la ausencia de su hijo.



“Ahí hay una pregunta clara que siempre me he hecho y es por qué sacaron las cosas de Andrés Camilo tipo 9 a 1 de la tarde. ¿Ellos ya sabían que Andrés Camilo no iba a volver? ¿Qué información le dio la gente o qué averiguaron cuando se fueron a mirar qué había pasado con él? Algo les contaron para tomar la decisión de recoger las cosas”, dice doña Claudia.



El angustioso llamado de esta madre para dar con la ubicación de su hijo fue escuchado en la Gobernación de Antioquia donde, después de conocido el caso, anunciaron el pago de 30 millones de pesos como recompensa a quien suministre información que permita dar con su ubicación.

Por su parte, desde la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia de Antioquia, han hecho articulación con la Fuerza Pública, Bomberos, Alcaldía para hacer prospecciones en lugares específicos donde se ha tenido alguno tipo de información, pero en ninguno de ellos se ha tenido los resultados esperados.



“Hemos venido trabajando con Medicina Legal con el tema de tomar las muestras de los familiares. Sabemos que la Fiscalía General de la Nación ha venido trabajando sobre varias hipótesis para poder revisar si alguna de ellas da claridad y esclarecimiento del hecho”, dijo a este medio Rafael Mauricio Blanco Lozano, jefe de la dependencia.

Los presuntos responsables

Dos presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘El Mesa’, nacida en el municipio de Bello (Valle de Aburrá), pero con tentáculos en municipios del Norte del departamentos, así como en Tunja, Soacha y Bogotá, donde se dedican al narcotráfico, sicariato, extorsiones, entre otros delitos, han sido cobijados con medida de aseguramiento como presuntos responsables de la desaparición forzada del joven ingeniero.

alias Huevito, presunto responsable de la desaparición de Andrés Camilo Peláez Foto: Cortesía

El primer en caer en manos de las autoridades y presentado ante un juez de control de garantías fue José Fernando Chavarría Ramírez, conocido con el remoquete de Huevito. Le imputaron el delito de desaparición forzado agravado y no aceptó los cargos imputados por un fiscal.



Este hombre, según las investigaciones, habría sido la última persona que vio al ingeniero Peláez Yepes antes de perderse su rastro.



“El conjunto de elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, que incluye análisis técnicos y testimonios, vincularían al presunto implicado en el delito por el que está siendo judicializado”, aseguró la Fiscalía.



El pasado 22 de febrero, en Carolina del Príncipe, fue capturado Juan Fernando Tapias Guzmán, alias Juancito. Fue presentando ante un juez y no aceptó los cargos que un fiscal le imputó por el delito de desaparición forzada.

Una madre que lo espera



Desde el mismo día de su desaparición, doña Claudia ha hecho de las redes sociales su mejor aliada para lograr que la desaparición de su hijo no se vuelva paisaje.

Esta valiente mujer diariamente escribe mensajes en Twitter y Facebook. Todos están acompañados por la etiqueta DóndeEstáCamilo.



“Día 363: ¡Dios! ¡Ya casi el año sin respuesta positiva! @petrogustavo, la paz se construye con la verdad ¡No más violencia! ¡No más muertos! ¡No más desaparecidos! ¡El bien reina sobre el mal! ¡La ausencia de Dios en los corazones es la causa! ¡Camilo tiene que aparecer! (...) ¡Esta incertidumbre tiene que acabar!”, dice uno de los últimos mensajes que ha publicado.



Comenzaron siendo publicaciones con información sobre el lugar de su desaparición, rasgos morfológicos, señas particulares y ropa que llevaba, pero poco a poco se fueron transformando en el diario de una madre.

#DondeEstaCamilo Día 363: Dios! Ya casi el año sin respuesta positiva! @petrogustavo La Paz se construye con la verdad! No más violencia! No más muertos! No más desaparecidos! El bien reina sobre el mal! La ausencia de Dios en los corazones es la causa! Camilo tiene que aparecer! pic.twitter.com/C6DkHtoWNM — Claudia Yepes upegui (@claoyepes) March 31, 2023

Dice que las redes son un apoyo que tiene en la labor para hallar a Andrés Camilo, pues muchas personas se han solidarizado a través de ellas y el caso de su hijo no ha quedado como una noticia a la que se le hace escándalo 8 o 15 días y luego queda en el olvido.



“Hay mucha gente solidaria que todos los días me lee, que todos los días me escribe y suplica al Todo Poderoso para que Andrés Camilo regrese sano y salvo a casa”, manifiesta doña Claudia.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

EL TIEMPO Medellín