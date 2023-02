Polémica ha despertado un sacerdote en Chiquinquirá, Boyacá, cuando en medio de su sermón dominical, criticó la cultura paisa.

El hecho sucedió durante una eucaristía donde se encontraba una peregrinación paisa a la que el sacerdote comienza saludando.



"Hoy atendemos una peregrinación paisa y no quiero que me tomen a mal este comentario y perdonen porque lo hago jocosamente porque amo y valoro a los paisas, pero la serpiente astuta parecía paisa, porque vendió el cuento bien vendido y la ingenua se comió el cuento y qué hizo, se comió el fruto. La cultura paisa tiene lo más bueno en este mundo pero tiene lo más malo en este mundo", dijo el sacerdote.



(Le puede interesar: Mamá grabó video de violación de su bebé en Medellín y lo subió a la web)



Lo que comenzó con una metáfora con un pasaje bíblico iba subiendo de tono y el hecho no estaba gustando entre los asistentes.



"Son líderes para el bien o para el mal y ellos lo saben, no me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo. ¿Dónde hay universidad para prostituirse? En Medellín. ¿Dónde hay más de 1000 estudiantes para desnudarse de web cam? Lo montó un paisa", dice el sacerdote mientras se comienza a escuchar murmullos en la iglesia.

"Porque el paisa puede vender el pecado como bueno. La droga, ¿quién la distribuye? el microtráfico, ¿quién lo distribuye? los paisas, porque hacen ver el pecado como bueno. Pero los mayores líderes espirituales también están allá y los mejores católicos y santos también están allá y también me les quito el sombrero", finalizó el sacerdote.





Al finalizar la misa, el grupo de paisas que se encontraban en el lugar se acercaron al altar y le dijeron al padre: "nos vamos con el corazón destrozado, nos vamos insultados porque de su boca solo salió agravio para los paisas. Las mujeres son prostitutas, los hombres somos narcotraficantes. Respete, usted no parece un padre", le dice un hombre de la peregrinación.

Este fue el sermón de un sacerdote en plena misa en Boyacá delante de más de 70 paisas que se encontraban en el lugar. Esto le respondieron al cura: https://t.co/ovkxU49aoE video: @DenunciasAntio2 pic.twitter.com/TTzItZodTw — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) February 27, 2023

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

SUBEDITORA EL TIEMPO

MEDELLÍN