En redes sociales se hizo viral una imagen de un joven disfrazado del Hombre Araña en una pose acrobática del superhéroe dentro de una estación del metro de Medellín y luego otra en la que se ve rodeado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



El suceso tuvo lugar el pasado sábado primero de octubre sobre las 11 de la mañana en la estación Parque Berrío del Metro, según las autoridades.



"Es observado un sujeto el cual vestia un traje del hombre araña y portaba un bafle en el cual puso musica a alto volumen y empezo a hacer piruetas sobre la plataforma, el ciudadano es abordado y se identifica verbalmente dice ser de chile, 22 años, residente en el barrio Prado Centro, sin mas datos, manifiesta que esta recien llegado de chile y que desconocía que esto no se podia realizar en el sistema metro", dice el informe de la Policía.



Asimismo, indicaron que no fue posible realizarle algún tipo de multa debido a que el joven no portaba ningun documento fisico que confirmara su identidad ya que, según él, se los robaron cuando llegó al país.



Aun así, al infractor se le hizo el respectivo llamado de atención y fue expulsado de la estación del Metro tras dársele a conocerr el reglamento del usuario del sistema metro y la ley 1801.



En redes sociales hay opiniones divididas sobre la situación. Por un lado están quienes se mostraron a favor del joven indicando que no le estaba haciendo daño a nadie, mientras que otros indican que se debe respetar el Metro y que las estaciones no son el escenario para este tipo de actividades.



MEDELLÍN