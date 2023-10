Investigan robo de 1.200 millones de pesos y cadena de diamantes a italiano en Medellín

Marco Alexandro Di Nunzio es un concejal de la embajada italiana en Colombia que llegó hace 10 días a Medellín con la finalidad de acompañar a su hijo, quien se dedica al canto, a una presentación de reguetón.

El pasado jueves 12 de octubre, Di Nunzio recogió a su hijo en el aeropuerto Olaya Herrera en una camioneta Toyota negra y cuando se movilizaban por el barrio aledaño al aeropuerto, fueron abordados por varios hombres en motocicletas y armas de fuego que les robaron dinero en efectivo, una cadena con diamantes y documentación de la embajada, según lo que le dijo el italiano a las autoridades.



El hombre aseguró que se encontraba en la ciudad, no solo por el evento del hijo, sino que también estaría haciendo unos trámites de una herencia correspondiente al fallecido político italiano, Silvio Berlusconi, quien sería amigo cercano de la víctima del robo.



El hombre le dijo a las autoridades que el total del dinero en efectivo que se llevaron los ladrones sería de 300.000 dólares, un aproximado de 1.200 millones de pesos colombianos, al igual que una cadena con diamantes avaluada en 400 millones de pesos.



Sin embargo, según pudo conocer EL TIEMPO, las autoridades no han podido verificar que esta cantidad sí corresponda a la que refiere el ciudadano italiano; lo que sí corroboraron es que la cadena no tenía diamantes como informó el hombre y hay datos que no corresponden a los entregados por la víctima.



El hombre le aseguró al medio regional El Colombiano, que el dinero lo tenía porque no le gusta guardarlo en el banco, pero no tenía un fin específico con él.



Por este hecho hay cuatro capturas.



“Recibimos la información de manera oportuna frente a un hurto que se le comete a un ciudadano extranjero y se activan nuestros cuadrantes. El seguimiento a través del circuito cerrado de televisión nos permite identificar a las personas que cometen el hurto, dando con su captura”, informó el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Richard Fajardo.



Las autoridades enviarán un nuevo reporte antes del mediodía sobre los avances en la investigación del caso.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

SUBEDITORA EL TIEMPO