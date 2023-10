Revelan nuevo video del momento en que Daniel Quintero dice ser arrollado por Toyota.

La denuncia de una supuesta agresión contra el exalcalde Medellín Daniel Quintero —ocurrida este sábado, 7 de octubre, en el barrio Castilla del noroccidente de la ciudad— escaló en las últimas horas, luego de que la Fiscalía General de la Nación informó de acciones urgentes para esclarecer lo sucedido.



(Lo invitamos a leer: Temo por mi vida: dueño de camioneta Toyota explicó lo que pasó con Daniel Quintero)



Tanto el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, solicitaron este lunes a las autoridades investigar la conducta de la persona que iba manejando la camioneta que estuvo involucrada en la supuesta agresión contra el exmandatario.

Quintero explicó a través de sus redes sociales, el domingo en la noche, que una camioneta Toyota lo aprisionó contra un taxi en medio de un cruce vehicular, mientras repartía publicidad política en Medellín. “Aceleró a pesar de que le daba golpes al bómper para que dejara de hacerlo”, explicó Quintero.



(Le puede interesar: ¿Quién es el dueño de la camioneta Toyota que atropelló a Daniel Quintero en Medellín?)



A su vez, el conductor de la Corolla Cross modelo 2023 —un comerciante de Envigado que tiene un establecimiento de celulares en el centro de la capital antioqueña— dio su versión a EL TIEMPO de lo sucedido.

Facebook Twitter Linkedin

Este fue el momento en que el exalcalde Daniel Quintero recibió el golpe. Foto: Daniel Quintero

“Era una calle muy estrecha por donde iba maniobrando. Eso estaba lleno de policías y agentes de tránsito. Él paraba los carros para darles los volantes, entonces hacía que el tráfico estuviera lento. Cuando llegamos a la esquina, tenía que girar a mano izquierda. Yo tengo que mirar que no vaya a venir un carro. El señor, en función de su trabajo, pasa por la parte derecha del carro y adelante hay un taxi que también paró para recibir un volante y ahí sucede el hecho”, relató Daniel Betancur, de 32 años, a este diario.



“Cuando nos percatamos, yo bajo la ventana, le recibo el volante —que incluso todavía lo tiene—, le pregunto cómo está y me dice que muy bien y que sigue haciendo su campaña. Nos damos la mano, yo sigo en mi ruta y él sigue caminando”, agregó el hombre.



(Además: Presidente Petro pide investigar a conductor que atropelló a Quintero en Medellín)



Tras su declaraciones, en las que explicó que no tiene relación con ninguna campaña electoral ni partido político, se conoció una nueva parte del video que registró lo que sucedió aquella tarde. En las imágenes se puede ver los segundos antes del golpe entre el carro y Quintero.

@mariasrodriguezc Revelan nuevo video del momento en que Daniel Quintero dice ser arrollado por Toyota. ♬ sonido original - María Alejandra Rodríguez

Betancur aseguró que ni la Policía ni el Tránsito ni los escoltas que estaban con Quintero lo detuvieron en ese momento para auxiliar al político. Fue por esta razón que él continuó en ruta hacia la casa de su suegra para ir a almorzar.



El comerciante le dijo a EL TIEMPO que luego de las entrevistas en medios de comunicación Quintero lo llamó para aclarar lo sucedido. Betancur pidió reunirse con él personalmente y el exalcalde lo citó en la sede política de Juan Carlos Upegui —ubicada en el occidente de Medellín— para conversar.



Sin embargo, Quintero no atendió, según Betancur, porque este llegó en compañía de un abogado amigo. Incluso, uno de los trabajadores del lugar fue quien le dijo al comerciante que no lo iban a recibir.



"La verdad lo único que busco es que esto se solucione y volver a la mi tranquilidad. Eso es lo que necesito", dijo Betancur, tras el encuentro frustrado con el exalcalde.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero renunció a la alcaldía de Medellín para hacer campaña política en favor de su candidato. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Fuentes allegas a Daniel Quintero le dijeron a EL TIEMPO que todo este suceso se arreglará a través de la Fiscalía General de la Nación con la denuncia por lesiones personales que, aseguran, ya fue radicada.



Pero, hasta el momento, Betancur no ha sido notificado la respecto por el ente acusador.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Este diario accedió al dictamen que hizo Medicina Legal de las lesiones de Quintero —se realizó el lunes en la tarde— y en él se refiere que el exmandatario recibió un golpe contundente que le produjo tres morados en la pierna izquierda. Sin embargo no presenta secuelas que afecten sus actividades de la vida cotidiana.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

Más noticias en eltiempo.com