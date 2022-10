Un verdadero susto se llevaron los visitantes del centro comercial Santafé este sábado al mediodía cuando se presentó una balacera en el interior de este.



De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en el tercer piso de este establecimiento comercial ubicado en el sur de Medellín, cuando se escucharon dos disparos.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que se trató de un intento de hurto a un hombre que había acabado de retirar dinero en uno de los cajeros del centro comercial.



Si embargo, al no lograr el cometido, el delincuente alcanza a lesionar a la víctima con un arma traumática.



La víctima no tuvo lesiones de gravedad, según las autoridades, mientras que el atracador logró escapar del lugar, a pesar de que el centro comercial está equipado con cámaras y personal de seguridad.



Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del establecimiento.



MEDELLÍN