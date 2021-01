Residentes de edificio enfermo en Medellín regresan a sus apartamentos

Luego de 15 meses, aproximadamente, de que fueran desalojadas 246 familias por fallas en el edificio Atalaya de La Mota, ahora pueden regresar a su vivienda.



Para esto se tiene planeado entregar 24 apartamentos diarios, de la torre 1. Y hoy, empezarán los trasteos de los propietarios. Se tiene previsto que en 15 días se entregue la torre 2.



Francia Sánchez, propietaria del apartamento 711 de la torre 1, fue una de las primeras en recibir la autorización para regresar. Ella, quien vive con su hijo y dos mascotas, aseguró que “las ganas de regresar a mi casa son muchas, a pesar de que pagaba arriendo con las ayudas que la constructora me entregó, no es lo mismo estar en mi hogar. Por eso, ahora que tengo permiso, mañana mismo me paso. Siento mucha felicidad de regresar a mi vivienda, a mí espacio”, aseguró.



Hernán Darío Giraldo Hincapié, administrador del edificio, dijo, por su parte, que la mayoría de los propietarios están muy felices de regresar. Sin embargo, acepta que algunos aún tienen miedo o angustia por volver.



“La gran mayoría se sienten satisfechos y tranquilos con el trabajo que realizó la constructora y sus ingenieros. Hemos obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la constructora Soluciones Civiles y estamos esperando que culminen las obras de manera satisfactoria”, puntualizó Giraldo.



La unidad residencial está ubicada en el barrio Belén Rincón, al suroccidente de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez

Inicialmente se realizó una rehabilitación del edificio y ahora se está trabajando en un reforzamiento estructural de algunas columnas, trabajos que se pueden realizar con el edificio habitado por que son mínimos, explicó Giraldo.



En total son 248 familias las que se espera que para finales de enero hayan regresado a sus casas.



En un recorrido, que se realizará hoy por parte de la administración del edificio y la empresa constructora, se definirían los cambios y trabajos realizados y los porculminar en las zonas comunes de la propiedad.



Éxito en los trabajos

Atalaya de La Mota fue construido por Soluciones Civiles S.A. y promocionado por la empresa Umbral Propiedad Raíz. Las obras fueron iniciadas en 2009 y entregadas dos años después. Cuenta con dos torres de apartamentos de 56, 65 y 69 metros cuadrados.



El pasado 29 de diciembre el Dagrd ordenó levantar la orden de evacuación desde el componente técnico y como resultado de la efectiva finalización de las obras del plan de estabilización.



