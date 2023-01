Las cuentas no cuadran

Con respecto a la diferencia entre el dinero presupuestado y lo informado por EPM, el concejal Alfredo Ramos le dijo en su momento a este diario que: “Francamente, no sé qué van a hacer. El presupuesto está detallado por programas de las secretarías y si hay menos plata no sé cómo van a modificarlo. Es necesario que expliquen de dónde van a salir los recursos”.



En diálogo con EL TIEMPO, el alcalde Quintero confirmó que hay un déficit en el presupuesto de la ciudad por cuenta de las transferencias de EPM.

Facebook Twitter Linkedin

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Foto: @QuinteroCalle

“Esto se debe, en gran medida, al impacto que tiene Tigo-Une en las finanzas de la ciudad. Hay un detrimento de cerca de un billón de pesos. Nosotros procuramos evitarlo, habíamos llevado al Concejo la propuesta para recuperar los recursos que administra Millicom a través de Tigo”, dijo Quintero en referencia a la venta de acciones de Tigo-une que se hundió en tres oportunidades en el Concejo.



(Además: ¿Por qué se inundan las calles, deprimidos y barrios de Medellín cuando llueve?)



En el comunicado, EPM aseguró que la utilidad de la empresa “puede verse impactada por el deterioro de la inversión en Une por 981.290 millones de pesos, originado en la información de los modelos de negocio, cambios tecnológicos como renovación de espectro, que demandan capital, y por la coyuntura actual recogida en la tasa de descuento”.



Sin embargo, desde la empresa aseguraron que esa información se revisará al momento de realizar el cierre contable de los estados financieros del 2022.

La respuesta de la oposición

Al ser consultado sobre las acciones que emprenderá su administración para solucionar el déficit, Quintero respondió: “Estamos trabajando qué es lo que tenemos que hacer cuando tiene una oposición intransigente".



Y agregó: "Vamos a interponer acciones legales, por detrimento patrimonial, contra los concejales que anunciaron de forma pública que sabían que se iba a perder una plata, pero que preferían que se perdiera a que la tuviera esta administración”.



(Lea también: Las obras de la alcaldía Quintero que esperan no quedarse en ‘veremos’)



El mandatario dijo que en su mayoría son corporados del Centro Democrático.

Facebook Twitter Linkedin

La discusión de la venta de acciones de Une se dio, por última vez, en septiembre pasado. En octubre, incluso, se rechazó un recurso que buscaba el cambio de comisión. Foto: Alcaldía de Medellín

Por su parte, el concejal Sebastián López, respondió que: “El alcalde está diciendo mentiras porque si la venta de Une se hubiera aprobado, no se hubiese dado en menos de dos años, por lo que EPM no tendría dinero ahora por la venta de ésta”.



Para López, el mandatario violó los acuerdos que hizo su partido para la venta de Une al anunciar la destinación de recursos para proyectos diferentes a los de generación de energía renovable. “Era para invertir en otras cosas distintas a las que habíamos exigido, no había confianza para la aprobación”, expresó.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Por último, sobre la denuncia que anunció Quintero y que lo afectaría, el concejal López respondió: “Que me diga el día y la hora para acompañarlo. Nos sentimos orgullosos de haber destapado la trampa”.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM