Algunos grupos del gremio teatral de Medellín están alzando la voz en contra de la Administración Municipal por la falta de apoyo y de recursos económicos.



El viernes pasado varios de ellos realizaron un plantón para ser escuchados y reclamaron por lo que, según dicen, es una crisis.



De acuerdo con Iván Zapata, director del Teatro Popular de Medellín (TPM) esta crisis se incrementó con el golpe que le dio la pandemia del covid-19 al sector cultural.



“Todas esas secuelas que dejó la pandemia que no se han solucionado de la mejor manera y estamos en estos momentos ahogados en la crisis tanto por la falta de apoyo de lo público, como por una crisis financiera. Sentimos que no hay un rumbo claro hacia dónde va el arte y la cultura de la ciudad”, dijo.



El gremio que ha venido mostrando su inconformidad también manifestó su preocupación pues el presupuesto para el sector bajará en el 2022, pasando de 139.000 millones de pesos, que hubo en este 2021, a 78.000 millones de pesos.



“Buscaremos todos los medios posibles desde lo legal para que el Concejo, en el superávit que presente la Administración, pueda reajustar el presupuesto para el 2022”, agregó Zapata.



En marzo del 2021, Medellín fue la primera ciudad del país en reabrir sus salas de teatro con el apoyo de EPM y 40 teatros recibieron el apoyo en protocolos de bioseguridad. Foto: Cortesía Pequeño Teatro

La misma opinión de crisis la tiene Cristóbal Peláez González, fundador y director del grupo teatral Matacandelas: “Hemos tenido una reducción de la mitad del presupuesto que va de la mano de la ola inflacional del otro año y eso va a ser una cosa un poco desastrosa”.



Para Peláez, las asignaciones presupuestales desde la actual Administración Municipal se han reducido y recalcó que no se trata de “ayudas” sino que es un deber de la Alcaldía, pero no se está cumpliendo.



El secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Álvaro Narváez, tiene una visión diferente. El funcionario sostuvo que el apoyo no ha disminuido y que se mantiene un diálogo directo con diferentes grupos teatrales y culturales.



“Hay grupos y salas de teatro que después de pandemia han recibido más recurso que antes de pandemia. Estoy hablando del programa de Salas Abiertas que tiene un promedio de 78 millones de pesos”, detalló.



Los dineros de Salas Abiertas han ayudado a muchas salas a sostenerse económicamente. Foto: Archivo/El Tiempo

Narváez aclaró que en ningún momento se ha abandonado al sector de las artes escénicas, incluso se han arrendado salas para eventos como la Fiesta del Libro y se han estimulado créditos en el Banco de las Oportunidades donde algunas de la salas pueden participar y pagar sus deudas.



“Tenemos alrededor de 40 salas y hay algunas que son asociadas a Medellín en Escena y algunas de esas entidades son las que se manifestaron el día viernes; sin embargo, hay que aclarar que en su manifestación tocaron temas que no tienen que ver con la secretaría de Cultura sino por la contratación por parte de privados o por empresas que no tienen nada que ver con la Secretaría y en la que nosotros no tenemos incidencia”, explicó.



El funcionario aclaró que el presupuesto que aprobó para el 2022 y que es de 78.000 millones de pesos es solamente el inicial y se le sumarán 16 mil 200 millones de recursos de Presupuesto Participativo.



Esto, agregó, crecerá a lo largo del próximo año.



“Siempre tenemos un prepuesto inicial, otro que se va adicionando y un presupuesto final. Tuvimos 139.000 millones al final de 2021, que no fue el del inicio deeste año porque fue de 90.000 millones de pesos y fue aumentado durante el año”, detalló el secretario.



Frente a los recursos para el sector cultural, el secretario informó que $5.033 millones en total fueron invertidos en las Convocatorias de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura desde el primero de enero hasta el 30 de junio de 2021.



“Para el segundo semestre del año, se sumaron además los proyectos ganadores de la séptima Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura - Proyectos LEP 2021, que cerró con más de 470 propuestas recibidas, 294 proyectos beneficiados y se otorgaron más de 2.728 millones. Los proyectos están siendo ejecutados y los recursos desembolsados a los beneficiarios”, explicó el secretario.



Este no ha sido el primer ‘encontrón’ entre el gremio teatral y la secretaría de Cultura pues en la versión número 17 de la Fiesta de las Artes Escénicas, que se hizo el 1 y 2 de septiembre pasado, algunas salas realizaron el llamado ‘Teatrón’ que buscaba “recaudar fondos entre todas las salas asociadas para mitigar la ausencia de recursos que tiene hoy la secretaria de Cultura Ciudadana”.



El acto se realizó como protesta de esta parte del gremio que insiste en el olvido que los tiene la alcaldía. Pese a esto, el secretario dice que el apoyo no se ha parado y que ahora, incluso, se permite la participación de grupo sin salas, lo que posibilita la diversificación de recursos.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

