Las reacciones en Medellín por derrota de EPM en millonaria demanda por Hidroituango

El laudo arbitral que dirimió las diferencias entre la Sociedad Hidroituango y Empresas Públicas de Medellín por los incumplimientos del contrato Boomt para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico de Ituango generó diferentes reacciones en Antioquia.



El tribunal de arbitramento determinó que EPM "es responsable de todos los daños y perjuicios" causados en Hidroituango y la obligó a pagar una multa de 781.828’888.350 pesos por concepto de las “cláusulas penales de apremio por incumplimiento de hitos”.

El laudo, que se dio a conocer este jueves, 7 de diciembre, tiene más de 300 páginas y en él se leen las consideraciones de los tres árbitros expertos frente a las pretensiones de la Sociedad Hidroituango y los argumentos de la parte demandada.



Tras conocer el fallo, desde EPM manifestaron que la organización avanzará en la revisión del expediente y el análisis jurídico-técnico de la decisión. La empresa podría interponer recursos de aclaración y adición o pedir su nulidad ante el Consejo de Estado en caso de que considera que haya vicios de trámite.

Así es el interior de la casa de máquinas de Hidroituango. Foto: EPM

Si bien desde la Alcaldía de Medellín —dueña de EPM— no hubo ningún pronunciamiento oficial frente a laudo, quien sí se refirió rápidamente a lo sancionado fue el exalcalde Daniel Quintero.



El exmandatario calificó de absurda la demanda y arremetió contra el gobernador Aníbal Gaviria, al señalar que los hechos condenados ocurrieron cuando él fue alcalde de Medellín entre 2012 y 2015. "¿Quién va a responder por esto? ¿Dónde están los políticos que van a responder por esto?", dijo Quintero.



Aunque se esperaba que en la tarde de este viernes el gobernador Gaviria se pronunciara en una rueda de prensa sobre la decisión del tribunal, finalmente, el espacio se canceló y hasta el momento no se ha referido al respecto.



Sin embargo, EL TIEMPO conoció el borrador de un comunicado de la Gobernación de Antioquia, que no ha sido divulgado oficialmente, en el que se indica que EPM no ha cumplido otros hitos del contrato —como la operación de las turbinas 5 a la 8— que no fueron objeto de la demanda.



También señala que hay un conjunto de cláusulas que deben ser revisadas "para tener un contrato justo entre las partes y de esta manera evitar inconvenientes futuros".



Y agrega: "Es necesario que entre la Sociedad Hidroituango y EPM se construya un acuerdo para poner fin a las diferencias jurídicas, contractuales y económicas y que este proyecto sea un símbolo más de unidad, progreso y desarrollo para Medellín, Antioquia y Colombia".



El abogado David Suárez, experto en derecho administrativo, explicó que el laudo "no es nada salido de la normal" si se tiene en cuenta que el tribunal de arbitramento fue el mecanismo establecido por las partes para resolver los incumplimiento del contrato.



"Corresponde a EPM decidir si paga esa plata o manifiesta que se le descuenten del proyecto en general. Se acudió a la vía válida y lícita, al mecanismo que estaba establecido en el contrato y más allá de eso no hay que cuestionar como lo viene haciendo el exalcalde Quintero", agregó Suárez.

La cada de máquinas de HIdroituango tuvo que se inundada en 2018 para garantizar la seguridad del proyecto y las comunidades aguas abajo. Foto: Cortesía EPM

Para el concejal Alfredo Ramos, el fallo del tribunal le da validez a una propuesta que él mismo hizo en el pasado para que EPM adquiera las acciones de la Gobernación de Antioquia y el Idea en la Sociedad Hidroituango a cambio de una participación accionaria en la misma empresa o una de sus filiales.



"Sería cambiar la inversión para evitar la discusión judicial que tanto daño le ha hecho al departamento y la municipio. Todavía falta una decisión jurídica grande", indicó Ramos al precisar que la Gobernación aún tiene la opción de demandar por el incumplimiento de los demás hitos del contrato.



Lo que sí es claro para el concejal es que las utilidades de EPM para el próximo año se verán afectadas por cuenta de la millonaria sanción, lo cual podrá repercutir en las finanzas de la administración de Federico Gutiérrez que recibirá en 2024 2,3 billones de pesos en transferencias de la empresa.



El diputado Luis Peláez apuntó que la millonaria sanción contra la empresa de servicios públicos "la terminamos pagando todos los usuarios por una pelea tonta entre dos mandatarios que no pudieron ponerse de acuerdo frente a un tema de la contingencia".



Por esta razón, considera que el exalcalde Quintero debe responder por no haber llegado a un acuerdo entre las partes. "Siempre será mejor un mal arreglo que un buen pleito", puntualizó Peláez.



Hasta el momento, el mandatario electo de los medellinenses no se han pronunciado frente la decisión del tribunal de arbitramento. Tampoco ha hecho lo propio el gobernador electo Andrés Julián Rendón.





