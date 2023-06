En Medellín están matando a menos personas. Es una realidad que avalan las cifras y que muestran una importante tendencia a la baja en este crimen que por décadas tuvo a la capital de Antioquia entre las más violentas del mundo.



Y la alcaldía Daniel Quintero ha aprovechado esta realidad para enaltecer su gestión indicando que, tanto mayo del 2023 como abril del 2021 han sido los meses con menos muertes violentas desde hace más de 40 años, superando a ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali.



(Lea también: ¿Es mayo del 2023 el mes con menos homicidios en Medellín? hay cifras que no cuadran)



La Alcaldía ha comparado las cifras con las del periodo anterior de Federico Gutiérrez, quien aún no se ha decidido a lanzarse de nuevo a este cargo.

Según las cifras, mientras en los tres primeros años de la alcaldía Gutiérrez (2016 y 2019) fueron asesinadas 2.355 personas, en la actual administración, entre 2020 y 2022, se registraron 1.123 casos, a los que se suman 148 que van en 2023 para 1.271 asesinatos.



Pese a la buena noticia para la capital antioqueña, que se encuentra en medio de la polarización política en pleno debate electoral regional, diferentes sectores han cuestionado las razones de la disminución de los homicidios, en una ciudad donde hay más de 300 bandas criminales peleando por el control territorial.



(Le recomendamos leer: La extorsión, el delito que ahorca a los pequeños comercios de Medellín)

Seguridad Medellín 2013-2022 pic.twitter.com/Cjjdz3d7Vj — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 7, 2023

Lo que dice la alcaldía



Facebook Twitter Linkedin

Muertes violentas en Medellín. Foto: Denuncias Antioquia

Para la secretaría de Seguridad y Convivencia, hay una serie de factores que han incidido en este importante resultado, entre los que destacan mayor número de cámaras, mejor operatividad de los uniformados y estrategias como la entrega de recompensas.



“Las cifras lo dicen: es una estrategia inteligente y articulada. Subimos el esclarecimiento, que lo encontramos en el 16 % en 2019 y lo tenemos en el 40 % en este momento. El año pasado casi la mitad de los homicidios fueron esclarecidos, o sea, ya sabemos quién los cometió y, lógicamente, viene la labor investigativa que se desarrolla por parte de los organismos de justicia”, expresó el secretario de esta dependencia, Brigadier General José Gerardo Acevedo Ossa.

Lo que pasó en Medellín es que se activó una política para detener la máquina de la muerte y se hizo con inteligencia y con estrategia FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, la administración Quintero indicó que Medellín es la ciudad capital con mejores indicadores en descenso de homicidios en el país y está por debajo de la tasa de homicidios nacional casi en un 50 %.



“Lo que pasó en Medellín es que se activó una política para detener la máquina de la muerte y se hizo con inteligencia y con estrategia. Tengo aquí un indicador de capturas de homicidas en Medellín: En el gobierno de Aníbal Gaviria fueron 141 capturas en 2012, 130 en 2013, 106 en 2014 y 104 en 2015. Luego en el de Federico: 110 en 2016, 98 en 2017, 85 en 2018, 120 en 2019. Arrancamos nosotros en 2020: 102, luego 154 y 183. La mayor cantidad de capturas por homicidio, a pesar de tener los números más bajos de homicidios”, afirmó Quintero.



(Lea, además: Dos policías resultaron heridos tras disturbios con encapuchados en Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Gráfico de homicidios. Foto: EL TIEMPO

Capturas asociadas a homicidios. pic.twitter.com/HAuQQ0NA68 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 7, 2023

Lo que dicen los analistas y líderes sociales



La decisión de cesar las acciones violentas por parte de los grupos delincuenciales organizados de Medellín para acogerse al proceso de paz total del Gobierno Nacional coincide con la disminución de las muertes violentas en la ciudad este año.



¿Tiene algo que ver? Para varios analistas del conflicto, defensores de DD. HH. y concejales, esta es la razón de la caída en los asesinatos en la ciudad.



Max Yuri Gil Ramírez, profesor del Instituto de estudios políticos y de la Unidad especial de paz de la Universidad de Antioquia, opinó que, si bien se nota una disminución importante en este delito, la cifra sigue siendo alta.



(En contexto: Este viernes arranca mesa entre Gobierno y bandas en busca de ‘paz total’ en Antioquia)

Medellín venía de época loca, con una tasa de 391 homicidios por cada 100 mil habitantes al comienzo de los 90 FACEBOOK

TWITTER

“Medellín venía de época loca, con una tasa de 391 homicidios por cada 100 mil habitantes al comienzo de los 90 en los tiempos del cartel de Medellín, luego fue bajando y podría terminar este año en una tasa de 12,88 por cada 100 mil habitantes, que es una tasa baja en comparación con el nivel nacional, pero sigue siendo alta ante los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dice que cuando la tasa supera los 10 por cada 100 mil habitantes se considera una epidemia de violencia”, expresó Gil.



Asimismo, expresó que puede haber una injerencia considerable en estos resultados la orden dada por las estructuras criminales de bajarles a los homicidios, lo que para el analista es llamativo ya que es una muestra del poder que estas organizaciones delincuenciales tienen.



“Como que ellos son los que controlan y deciden una buena parte de la vida de los territorios. Es positivo que hayan dado esa orden, pero es preocupante porque demuestran el poder que tienen. Al mismo tiempo hay que señalar que hay un grave problema de homicidios por convivencia”, agregó el experto.

Existe un pacto implícito entre estas bandas existe, no se debe permitir estancias pasivas respecto a la lucha frontal de estos grupos delincuenciales.#Conclusiones#CuidandoLoQueEsDeTODOS#PlenariaCM#DebateDeSeguridad pic.twitter.com/bjO3dl4Kv7 — Carlos Ríos (@CarlosARiosP) June 9, 2023

Una opinión similar tuvo el concejal Carlos Ríos, quien esta semana lideró el debate de análisis de las cifras de la línea estratégica de Gobernanza y Gobernabilidad de la Alcaldía.



Ríos cuestionó que se venda la reducción de homicidios como cortina de humo, cuando realmente hay otros indicadores en materia de seguridad que están incrementando.



(Le puede interesar: En video quedó grabado el atraco a dos turistas extranjeros en Medellín)



“Las bandas criminales entendieron que el negocio no era matarse entre ellas para que sus rentas criminales y derivados puedan rentabilizarse, por lo que la reducción de este delito obedece más a una estrategia de ‘hagámonos pasito’, mientras se incrementa el homicidio relacionado con temas de convivencia”, añadió el corporado.



Sobre esto, datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) arrojan que, mientras que los homicidios relacionados a Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) han disminuido, los relacionados a convivencia han aumentado llegando a 25 casos este año.

Facebook Twitter Linkedin

Homicidios con armas de fuego. Foto: Archivo El Tiempo

Voces en los territorios



La reducción de este delito obedece más a una estrategia de ‘hagámonos pasito’ de las bandas criminales FACEBOOK

TWITTER

James Zuluaga, defensor de los Derechos Humanos de la comuna 13, resaltó la importancia de que el homicidio en su comuna disminuyera -van 4 este año contra 16 del año pasado- e indicó que no le queda duda en que la razón es por orden de las bandas criminales.



“Es por el pacto que han hecho las estructuras criminales, pero eso viene de la mano con una preocupación porque incrementa el tema de los desaparecidos. Ya nos ha pasado varias veces, como en el 2013, que se habló de un acuerdo para ‘pacificar la ciudad’ y eso disminuyó los homicidios, pero incrementó demasiado el tema de desaparecidos. Eso se podría ver esta vez y en algunos territorios ya se está viendo”, afirmó Zuluaga.



Por su parte, Julio Rengifo, analista y director de Derechos Humanos de la Corporación Justicia al Derecho, y quien desde hace años conoce los problemas de violencia que vive la comuna 16 (Belén), manifestó que, aunque allí han aumentado los homicidios versus el 2022 (11 contra 8), sí ha habido una disminución frente a años anteriores.

Facebook Twitter Linkedin

La comuna 13 (San Javier) está ubicada en el occidente de Medellín Foto: Jaiver Nieto

“Ciertamente ha incidido lo que se está iniciando con el Gobierno Nacional, esa mesa de trabajo de la Paz urbana, donde las estructuras grandes de la ciudad tienen un acuerdo que hicieron para empezar como a dar esa credibilidad”, expresó Rengifo.



Aunque reconoció que las autoridades han hecho lo correspondiente, esto no necesariamente demuestra que todas las estrategias contra la criminalidad y el delito de homicidio se han reducido por dicha operatividad.



Recordó el defensor de DD. HH. que, en diferentes ocasiones en la historia de la ciudad, estas bandas criminales han demostrado el poder que tienen para pacificar o recrudecer la violencia en algunos territorios.



“En muchas oportunidades, en diferentes administraciones y en diferentes momentos de la historia de Medellín lo han demostrado; cuando ellos quieren desestabilizar la ciudad en acciones criminales o cuando ellos quieren pacificar los territorios lo han hecho, con acciones violentas y no violentas, esto muestra el poder que tienen y la incidencia criminal que tienen las comunas y los barrios de Medellín”, expresó Rengifo.



(Siga leyendo: El hallazgo de la Contraloría de Medellín en proyectos con baja ejecución presupuestal)



Finalmente, agregó que, si bien los homicidios han bajado en esta suroccidental de la ciudad, que abarca Belén y Altavista, hay una tensa calma en los habitantes, pues otros delitos de alto impacto no han mostrado la misma tendencia, tales como desplazamiento forzado intraurbano, el despojo de viviendas, el reclutamiento de menores y la extorsión.

Las fuerzas criminales no se han reducido, por el contrario, se han venido fortaleciendo gracias al aumento de las rentas criminales FACEBOOK

TWITTER

Precisamente, esa fue una de las conclusiones del debate en el Concejo distrital sobre la seguridad en la ciudad, que la reducción de muertes violentas no es un indicador suficiente para decir que se está combatiendo la criminalidad.



“La disminución de homicidios y el alza de otros delitos están relacionados con las estructuras delincuenciales. Las fuerzas criminales no se han reducido, por el contrario, se han venido fortaleciendo gracias al aumento de las rentas criminales”, expresó el concejal Simón Pérez.



Otra de las conclusiones que dejó este debate es que, el dejar que sean las estructuras criminales sean las que decidan cuándo hay épocas de paz y cuándo no, puede repercutir en una eventual futura alcaldía que decida combatirlas de frente, capturar objetivos de alto valor y atacar las rentas criminales, el número de homicidios se va a incrementar exponencialmente.



En lo que va corrido del 2023, a corte del 26 de mayo, Medellín presentó un 11% de disminución de homicidios con respecto al mismo periodo del año pasado, Bogotá un 8%, Cali 0%, Barranquilla 10% mientras que Cartagena 0%, según cifras entregadas por la alcaldía de Medellín.

¡Estamos cumpliendo! ✅



Por tercer año consecutivo Medellín lidera la estadística de reducción del delito de homicidio en el país. Con una reducción acumulada del 11 % frente a 2022 y una estrategia seria y articulada de investigación y recompensas por todos los casos. pic.twitter.com/azreJykKD9 — Secretaría de Seguridad y Convivencia (@seguridadmed) June 7, 2023

ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín

@AlejoMercado10