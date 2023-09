El centro es una ‘ciudad’ dentro Medellín. Por allí transitan en promedio 1’400.000 personas según Corpocentro, lo que equivale a la mitad de la población de la capital antioqueña.



Esta zona tiene la mayor oferta cultural de la ciudad, el mayor número de establecimientos educativos y también la más variada oferta comercial. Todos los atractivos para hacerla una de las zonas más visitadas.

Sin embargo, también lidera en un aspecto no tan positivo: históricamente es la zona con mayores índices de delitos como el hurto, la extorsión y el homicidio.



Jorge Mario Puerta, director de Corpocentro, explicó que esta zona tiene actualmente los mismos problemas que hace 50 años, solo que más agrandados y en combo.



“Siempre se ha hablado de inseguridad, habitantes de calle y movilidad. Y cuando uno se pone a analizar todos estos problemas crecen por la inacción del Estado, por la falta de autoridad y voluntad política, además de un temor a perder favorabilidad ante la ciudadanía”, opinó Puerta.



Aglomeración de habitantes de calle en el Centro amenaza a la salud Foto: Jaiver Nieto Álvarez /El Tiempo

Indicó el directivo sectorial que ningún alcalde ha sido capaz de hacerle frente al descontrol que vive el territorio también afectado por las ventas informales, un problema descontrolado de basuras y malos olores y la afectación del ornato público.



Indicó Puerta que, las últimas alcaldías se han dedicado a realizar obras de infraestructura física con la ilusión de que ese cambio físico impactara y llevara consigo una transformación social, algo que no funcionó.



“Es algo que le hemos dicho a la alcaldía de Aníbal Gaviria (2012-2015) y se lo repetimos a Federico Gutiérrez (2016-2019): necesitamos inversión social en el territorio, pero no nos escucharon y siguieron con las obras físicas, al igual que esta alcaldía. El centro no requiere más obras de infraestructura, requiere un presupuesto para mantener lo que está hoy afectado por la inoperancia de esta alcaldía y que el gran grueso esté dado en inversión social, pero no entendida solo como asistencialismo, tiene que haber inversión social, por ejemplo, muy importante en habitantes de calle, para dar solución a los venteros informales y para quienes viven a los inquilinatos”, expresó Puerta.



Esta, y otras propuestas más, hacen parte del documento ‘El Centro Propone’, que Corpocentro recopiló mediante siete mesas trabajo con diferentes gremios del sector y el cual les fue entregados a algunos de los candidatos para la Alcaldía de Medellín, debido a la “falta de propuestas serias y realizables que vimos en las dos últimas elecciones”.



Una opinión similar tiene Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y presidente de la ONG Centro Consultoría Conflicto urbano C3, quien además fue asesor de paz en Medellín.



“En lo que yo he leído, estudiado y analizado, hasta hoy ninguno de los candidatos tiene un plan serio, estratégico ni táctico para la recuperación y el control ilegal del centro de la ciudad y de sus parques públicos”, opinó Pardo.



Para él, la última alcaldía que diseñó un plan serio de recuperación del Centro fue la segunda alcaldía de Juan Gómez Martínez, entre 1998 y el 2000.

⚠️Realizamos un segundo recorrido con @corpocentro y @Asoguayaquil_ por algunas zonas del Centro de Medellín para conocer más a fondo la problemática de los habitantes de calle y el modelo de atención que tiene la administración distrital para esta población. pic.twitter.com/3VhJIRBSyL — Fenalco Antioquia (@Fenalco_Ant) August 31, 2023

Coinciden Pardo y Puerta que situaciones como la pandemia y la migración venezolana agudizaron la situación en el Centro debido al incremento de habitantes de calle, de basuras y de fétidos olores a orín y heces que abundan en el Centro.



Y aunque la más reciente encuesta del DANE indica que en Medellín hay 3.214 habitantes de calle en la ciudad, para Corpocentro la cifra se puede haber más que duplicado llegando a los 8.000 debido a estos fenómenos, por lo que los cupos en los Centros Día no son suficientes.



En el caso del comercio informal, se calcula que hay unos 25.000 comercios informales, que se duplicaron en menos de 7 años.



Hay consumo de vicio hasta cerca de la estación de Policía Foto: Cortesía

Para esta población, las alcaldías han encontrado como solución entregarles lugares en espacio público y darles carnet, lo que al final no les ayuda a dignificar su trabajo. Es por eso que la propuesta es realizar trabajos cooperativos para formar proyectos asociativos que les permita salir de las calles y crear un negocio o una microempresa.



Criticó Pardo que esta administración ha perdido presencia en el territorio, tanto en personal de Espacio Público para controlar a los venteros, como el personal de aseo para mantener las calles limpias, y también en seguridad, "pues la vigilancia de la Policía ya es motorizada y no se ve patrullaje a pie".



El documento entregado a los candidatos, coincide en que el principal problema del Centro es la inseguridad. Sin embargo, para Puerta, el mal uso del espacio público es el mayor problema es el desorden y el abuso del espacio público para fines comerciales.



“Ese es el generador de todos los problemas, porque en ese desorden se generan problemas de seguridad, de basuras, de movilidad, de microtráfico, entre otros”, opinó el directivo de Corpocentro.

Seguridad



Datos de la Personería de Medellín indican que el centro lidera el número de hurto a personas en la ciudad este año con 3.810 casos de los 16.599 reportados con corte a agosto. Asimismo, en 2022 lideró este delito con 9.313 reportes.



El atraco, el descuido y el cosquilleo son las principales modalidades.



También en homicidio el Centro lidera la estadística delictiva. Con corte al 10 de agosto, van 44 asesinatos en Medellín, 20 casos más que Aranjuez que ocupa el segundo lugar.

En 2022 esta comuna cerró el año con 75 muertes violentas siendo la de mayor número de homicidios en la ciudad, al igual que 2021 con 80 casos.



Para el analista de paz urbana la ciudad no tiene una estrategia clara de seguridad, lo que suma que, a su criterio, los cuadrantes de Policía no funcionan con eficiencia.



“La policía ya anda en moto, no se ven uniformados caminando y la Policía debe caminar el centro de la ciudad para generar percepción de seguridad. También debe haber un mayor esfuerzo policial al control ilegal que hoy tienen las Convivir en el Centro, mientras no haya un control al poder micro territorial de estas ‘Convivir’ difícilmente habrá una solución.



Lo que dice la Alcaldía



La medida ha sido cuestionada por varios sectores de la ciudad Foto: Alcaldía de Medellín



En cuestionario enviado a la Gerencia del Centro, la entidad coincide en que la percepción de seguridad, el manejo de residuos sólidos y la atención a habitantes de calle son los tres retos más importantes del sector.



“Se han desarrollado diferentes estrategias como ‘Abrazo a Botero’. Hoy es un lugar tranquilo para residentes y turistas, quienes han disfrutado de la programación artística, el fomento del turismo y la economía del sector. Gracias a la intervención de la Administración Distrital en Plaza Botero, la zona registra una reducción del 95 % en la tasa de delitos, gracias al aumento de la seguridad. Se estima que, diariamente, entre 35.000 y 50.000 personas transitan por allí”, respondió la entidad.



Asimismo, resaltó la estrategia ConSentido con la que han buscado promover la cultura y la reactivación económica, por lo que se espera cerrar el cuatrienio con cerca de 400 eventos llevados a cabo con actores públicos, privados y comunitarios.



“Al asumir la gestión en 2020 encontramos un centro que venía avanzando en algunos temas, pero con falencias en la coordinación entre sectores. Nuestro enfoque se centró en conectar a estos sectores y establecer metas compartidas que aborden las necesidades específicas de cada área. La administración entrante tendrá el desafío de continuar con los procesos de articulación intersectoriales que ya vienen funcionando desde 2020, mediante los cuales pudimos mejorar los procesos, conocer las necesidades y desarrollar estrategias para que el Centro se posicione como un lugar grato de encuentro”, puntualizó la gerencia.



