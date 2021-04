Quintero reafirma su pronunciamiento sobre incidencia del GEA en EPM

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, reconfirmó los comentarios que hizo en días pasados sobre la participación del GEA en la elección del gerente de EPM y de la junta.



“Ellos no me pidieron sólo una vez que ellos nombraran al gerente”, insistió, luego de que Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, y Carlos Ignacio Gallego Palacio, presidente del Grupo Nutresa, manifestaran su rechazo a las afirmaciones de Quintero.

Además, en el mismo Facebook Live, Quintero expuso que cuando renunció la junta, “que lo hacen, además, mintiéndole al país, ellos vuelven y mandan una carta a través de Proantioquia diciendo que ellos ponían a los miembros de junta y que ellos ponían al gerente de EPM”.



“Esa carta es pública. Es decir, volvemos exactamente al mismo punto de no un gobierno corporativo sino corporaciones tratando de manejar, de controlar, el gobierno de una empresa, pero no solo el gobierno de EPM, es el gobierno de una ciudad”, concluyó.

#ElAlcaldeReporta

Conéctate ya al #FacebookLive con nuestro alcalde @QuinteroCalle y conoce detalles sobre las nuevas camas, apertura de la avenida las Palmas, EPM y más.

👇https://t.co/LPjP1xzkP0. — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) April 20, 2021

El pasado lunes 19 de abril, el presidente de Grupo Argos expresó, a través de un comunicado, su rechazo “de manera categórica las falsas declaraciones del alcalde, quien afirma que estos empresarios fuimos a pedirle la gerencia de Empresas Públicas de Medellín, insinuando que tenemos intereses oscuros en la misma. Nada más alejado de la verdad”.



(Le puede interesar: Antioquia y Medellín, en alerta máxima por las variantes del covid)



Por otra parte, en el comunicado que hizo el presidente del Grupo Nutresa, este hizo alusión a una reunión con Quintero, acontecida en diciembre del 2019, en la que estuvieron presentes él, Jorge Mario Velásquez y David Bonanini y que, en resumen, fue “una reunión con sugerencias solicitadas, con la mejor intención por EPM y la ciudad, donde no se exigió nada a cambio, no se pidió la gerencia y, mucho menos, la empresa".



Lo anterior fueron reacciones a un diálogo que sostuvo Quintero con un medio nacional, donde afirmó que “todo el mundo sabe que no importaba quién ganara, EPM se lo entregaban al GEA”.



MEDELLÍN