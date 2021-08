¿Quién era la mujer que salió usando un burka en Medellín?

Después del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, y con ello el retorno de las prohibiciones para las mujeres afganas, se tiene previsto que en las próximas semanas lleguen al país varios refugiados de ese país.



Fue en ese contexto que el fotógrafo Daniel Alvarado decidió realizar un ‘experimento social’ con la ayuda de Isabel Palacio.



La artista Isabel Palacio se vistió con un burka azul y caminó por las calles de Medellín.



Junín, La playa, Parque Berrio y el Metro fueron algunos de los lugares que la mujer decidió recorrer con el fin de conocer las opiniones y las reacciones de los ciudadanos frente a una persona con esa prenda.



El fotógrafo, en una de las publicaciones de su cuenta de Instagram, menciona que la idea surgió bajo la premisa: ‘¿Cuál sería la reacción de las personas del común al ver una mujer usando el burka en nuestro contexto?’.



Ante esto, Daniel decidió diseñar la vestimenta y decirle a Isabel Palacio que recorriera las calles del centro de Medellín.

Según cuenta en las redes, entre los transeúntes se escuchaban todo tipo de comentarios: unos un tanto estigmatizantes como ‘cuidado, puede llevar explosivos’; otros empáticos como ‘qué pesar de esa mujer’, o incluso también de sorpresa como ‘llegaron los primeros refugiados’.



En entrevista para ‘RCN Radio’ y ‘Teleantioquia’, los dos artistas resaltaron las experiencias vividas con esta puesta en escena.



"Me gusta mucho la fotografía de desnudo y esto fue un choque para mí. Sentí demasiado calor. Me recogí el cabello hacia atrás para que no se me viniera a la malla y no me lo pudiera tocar. No podía acceder a mi propio cuerpo, pese a que lo tenía cubierto y separado del resto del mundo", señaló Isabel.



Daniel Alvarado, por su parte, quería documentar y escuchar a las personas del centro de la ciudad cuando la supuesta mujer afgana pasara cerca de ellos.



El fotógrafo recordó: "Un señor que vendía dulces le dijo: 'tranquila, mi amor, acá no tienes que utilizar eso' y una mujer venezolana sintió empatía con ella, que también parecía migrante”.

Daniel Alvarado tiene previsto realizar este mismo ‘experimento’ en varias ciudades del país.



Aunque claro: con la difusión de esta primera apuesta las personas podrían saber que la persona con el burka es en realidad una actriz (o modelo) en una puesta de escena muy particular.

