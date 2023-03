Lo que parecía una cotidiana tarde de juego en el parque infantil del barrio Belalcázar, al occidente de Medellín, se convirtió en una tragedia que apagó los sueños de Juan Manuel Bernal y toda su familia. El tubo de un columpio en el que se balanceaba el niño lo golpeó fuertemente luego de que se fuera al piso el pasado viernes.



(Lo invitamos a leer: Tragedia en Medellín: niño murió cuando un columpio le cayó encima).



A las 10:30 de la noche de este lunes, 27 de marzo, la madre y el hermano del menor de 11 años recibieron la noticia que no habían querido escuchar en los últimos cuatro días. El corazón de Juan Manuel dejó de latir en el Hospital San Vicente Fundación, después de que le diagnosticaron muerte cerebral esa misma tarde.

En diálogo con EL TIEMPO, Sebastián Flórez, hermano de Juan Manuel, recordó al menor y destacó algunos de los sueños que tenía. "Él era amigable, superinteligente y superjuicioso en el colegio. Para el estudio le iba muy bien. Le encantaba dibujar", resaltó el hermano.



(Le puede interesar: Alcalde de Medellín anuncia investigación sobre la muerte de niño en un columpio).



Precisamente, por esa pasión por el dibujo, el pequeño Juan Manuel —que estaba próximo a cumplir 12 años este 21 de abril— quería estudiar diseño gráfico. Aunque también era un apasionado por el deporte: "Le encantaba jugar fútbol y le encantaba ir al parque", comentó Flórez.

Facebook Twitter Linkedin

Este fue el columpio que colapsó Foto: Twitter Daniel Palacio

El niño cursaba grado séptimo en la Institución Educativa Sebastián de Belálcazar, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el fatal accidente, y vivía con su hermano, su madre y dos mascotas, que ya sienten su prematura partida.



El viernes, tras el accidente, una personal de barrio ayudó a la familia a llevar a Juan Manuel a un centro hospitalario de Castilla —comuna donde sucedieron los hechos—. Allí recibió primeros auxilios y lo reanimaron para ser trasladado al Hospital San Vicente.



(Además: La historia real del falso duque español que deslumbró a sus amigos de Medellín).



"Entra a urgencia y después lo pasan a UCI hasta el lunes. A la 1 de la tarde diagnosticaron muerte cerebral. Después de un examen lo confirmaron y era un hecho que solo le estaba latiendo el corazón", señaló su hermano.



A pesar de que los médicos hicieron todos los intentos posibles para salvar su vida, Juan Manuel falleció en medio de la indignación de su familia y el barrio por el mal estado del parque infantil.



"Como está ese parque hay muchos. Ayer fue mi hermano el que estaba pasando por esto, pero es una tragedia que se pudo haber evitado, por mantenimiento. Hay muchos niños que en este momento están jugando y están en peligro de que pase lo mismo", reflexionó Flórez.

No salimos de la consternación por la muerte de Juan Manuel. He pedido una investigación exhaustiva que permita determinar las causas de la falla del columpio en sus cuatro bases al mismo tiempo, establecer por qué estaba ubicado en un lugar diferente al que fue instalado, así… pic.twitter.com/dNGmCmq3uf — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 29, 2023

La alcaldía de Medellín, a través de un comunicado, informó que el pasado 10 de febrero se realizó el último mantenimiento a la estructura y señaló que para el momento del accidente, el columpio se encontraba en un sitio diferente al inicial.



Stiven Córdoba, presidente de la Junta de Acción Comunal de Belalcázar, le dijo a este diario que desconoce esa intervención. "El parque, si lo intervinieron, quedó igual, porque yo no le vi un cambio", afirmó el líder comunitario, quien en agosto pasado le entregó al alcalde Daniel Quintero el plan de necesidades del barrio.



En el documento, precisamente, estaba consignada la solicitud de intervenir el parque que tiene más de 13 años de funcionamiento.



Después del accidente, una cuadrilla de la Alcaldía realizó mantenimiento al lugar ubicado en la carrera 62, entre las calles 101A y 102. Actualmente,según el presidente de la JAC, se encuentra habilitado para los niños del barrio.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO).



"La invitación a la institucionalidad es que le presten atención, no solo a este parque de mi barrio, sino a muchos parques de los 22 barrios de Castilla. En Toscana y otros barrios también sucede la misma situación. No queremos que niños como Juan Manuel vuelvan a caer en esa situación, que haya esa zozobra, porque va a existir temor de ir al parque", puntualizó Córdoba.



La administración distrital aseguró en el comunicado que: "Se adelantan las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, las causas y responsables. Además, se está determinando el estado de la infraestructura del parque infantil y si este se encontraba con señales de vandalismo que hubieran podido afectar las bases de la estructura metálica".

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM