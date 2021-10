¿Hay exceso de basura en las calles de Medellín?

La Avenida Regional cerca al Parque Norte, la 65, el barrio Zamora, el corredor del cerro Nutibara, Moravia y hasta el Pueblito Paisa son algunos de los puntos críticos de basuras en Medellín y la problemática va en aumento tras la reapertura económica por la pandemia del covid-19.



Para el gerente de Emvarias, Alejandro Gallego Hernández, la cultura ciudadana tiene gran parte de la culpa. “Eso es evidente y se ha evidenciando más en pospandemia. La dinámica social ha incrementado los puntos críticos y de sacar las basuras los días no correspondientes al paso de los camiones de basura”, afirmó.



La percepción ciudadana en las redes sociales también ha evidenciado un aumento de basuras en las vías de la ciudad y hay constantes opiniones en las publicaciones hechas por el alcalde Daniel Quintero. Allí algunos dicen que hay una mala gestión para la recolección rápida y adecuada.



Naty Cardona, expresó su preocupación en la página de Facebook de ADN Medellín: “Hay muchos puntos críticos y realmente los únicos culpables son los mismos vecinos y negocios del sector que no tienen adecuado manejo de las basuras, coloco un ejemplo del Fruver de Campo Amor, que queda junto al puente peatonal, día con día sacan la basura al separador de la avenida Guayabal para que el carro recolector que pasa todos los días por esta avenida se lleve la basura y eso no debería ser así y también las personas que por no tener las canecas llenas en su casa sacan la basura a cualquier lado".



De otro lado, Annie Monsalve, reportó gran cantidad de buzaras después del deprimido de la 80 con San Juan, sentido sur-norte. “Es terrible”, opinó.



El concejal Simón Molina también dijo estar preocupado por el tema porque hay un deterioro físico en la ciudad. “A pesar de que Emvarias hace su trabajo, hay un problema de desarticulación con la Secretaría de Medio Ambiente”, dijo.



Molina apuntó a que el Comité de aseo y ornato requiere recursos y un personal capacitado para mejore la situación en la capital antioqueña, además hay que trabajar en la indisciplina ciudadana.



En esta calle de El Poblado se acumula mucha basura todos los días. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El gerente de Emvarias dijo que la entidad ha venido trabajando en esa percepción ciudadana que se ha evidenciado en los últimos meses y por eso en el mes de agosto pasado activó la llamada ‘Operación naranja’ para contrarrestar la indisciplina con el manejo de basuras y escombros.



Se trató de un plan de choque en sectores como la zona de la malla del Aeropuerto en el barrio Trinidad, en la carrera 65 con calle 20, en la calle 30 entre carreras carrera 65 y 70 y en la carrera 65 entre calles 30 A y 33 en el sector Cerro Nutibara.



“Entre las acciones más relevantes, se destaca la presencia de guías pedagógicos y estudiantes de las diferentes zonas, activaciones con pasacalles y material informativo, jornadas de recolección masiva y gratuita de elementos voluminosos en barrios con alto flujo de generación”, destacó Emvarias.



De manera paralela avanza el trabajo cotidiano de esta entidad con 250 rutas en tres turnos (mañana, tarde y noche), con camiones de basura que pasan regularmente por los barrios todos los días, además de 1.100 escobitas o personas que barren las vías y aceras y que recogen, entre todos alrededor de 1.800 toneladas diarias de residuos, que es lo que produce la ciudad.



Ciudadanos de Medellín se quejan ante el aumento de basuras en las calles de la ciudad. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Una aplicación para reportar basuras

Recientemente, la Alcaldía de Medellín presentó a la ciudadanía la aplicación ReportesMED, una versión evolucionada y actualizada de la anterior app HuecosMed para que las personas reporten huecos y baches en la vía, residuos sólidos en las calles y daños en luminarias.



Estos informes serán escalados directamente a las entidades responsables como la Secretaría de Infraestructura Física, Emvarias y EPM.



Esta aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android, no requiere registro para hacer los reportes y en estos solo debe agregar la ubicación o punto de referencia del daño, fotografía de este, agregar un número de contacto y un correo electrónico, donde recibirá el radicado del reporte y con el cual podrá hacer seguimiento de este. Gracias a esto, se evita desplazamientos hasta las oficinas respectivas.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

