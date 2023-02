"Después de analizar las opciones que tengo con mi abogado, creo que lo más conveniente para mí en estos momentos es renunciar". Así le comunicó la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, su decisión de apartarse del cargo al alcalde Daniel Quintero tras conocerse la decisión de la juez 39 penal municipal de garantías.



Este lunes 20 de febrero la togada le dictó medida de aseguramiento en lugar de residencia por presuntas irregularidades en la contratación de Buen Comienzo y alimentación escolar, por 27.859 millones de pesos, en marzo de 2020 con la corporación Colombia Avanza.

Aunque la Fiscalía le imputó 4 delitos a la exfuncionaria hace dos semanas y algunos sectores ciudadanos pidieron la renuncia de la secretaria, Quintero salió en su respaldo en días anteriores y Agudelo se mantuvo en el cargo hasta la mañana de este martes.



Entre los argumentos que le presentó al mandatario distrital para apartarse del despacho de Educación está la afectación que, según Agudelo, ha tenido su familia por cuenta del proceso judicial.



"En estos momentos hay una familia aporreada porque como usted mismo lo manifestó, yo no me merezco esto y ellos así lo manifiestan", escribió la exsecretaria en un chat difundido por Quintero, quien le dijo que no tenía que renunciar y que la recibirían como héroe.



La Fiscalía le imputó a Agudelo los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa.



En el proceso también están siendo investigados Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo y quien ejerce como asesora de la Secretaría de Inclusión Social y Herny Paulison Gómez, que hasta el pasado 14 de febrero ejerció como representante legal de Colombia Avanza.



Gil también fue cobijada con prisión domiciliaria, mientras que Gómez permanecerá en libertad mientras sigue la investigación y se llama a juicio.

Las solicitudes a juez de segunda instancia

Tras conocerse la decisión de la juez, las diferentes partes del proceso pidieron la palabra para pronunciarse al respecto y solicitar apelación ante un juez de segunda instancia.



La Fiscalía pidió que se revoque la decisión contra Gómez y solicitó que también se le dicte medida de aseguramiento en lugar de residencia. La fiscal del caso argumentó que, a pesar de haberse apartado del cargo, el hombre "sigue con el dominio real de Colombia Avanza, a la cual se le están haciendo los análisis financieros para establecer si realmente es una entidad sin ánimo de lucro".



Por su parte, tanto la defensa de Agudelo como la de Gil apelaron la medida se aseguramiento contra sus representados. "Brilla por su ausencia un test de suficiencia que termina concluyendo en la creación de una causal no prevista en la ley que es la privación en el domicilio para separar a alguien de un cargo, lo cual es contrario a las funciones de un juez de control de garantías y de la Fiscalía", dijo Santiago Trespalacios, abogado de la hoy exsecretaria.



La delegada de la Procuraduría General de la Nación, Beatriz Mejía, apeló la decisión de la juez, a pesar de que tras la intervención de la Fiscalía, la semana pasada, apoyó la petición de medida de aseguramiento contra Agudelo y Gil.



"Si bien siguen siendo funcionarias públicas, no es equivalente de ser ordenador de gastos y tener disposición y domino de la celebración de contrato. Por ello, al revisar la documentación de la defensa, el riesgo se minimiza (...) Sí considero que el juez de circuito que revise la decisión tenga en cuenta esa moderación y haga una variación en la solicitud de medida de aseguramiento", apuntó la delegada de la Procuraduría.



Se espera que un juez de circuito con función de control de garantías decida el recurso de apelación presentado por la partes. El abogado Trespalacios escribió en su cuenta en Twitter que Agudelo "no tenía que renunciar al cargo porque la medida no tiene ese efecto".

¿Qué sigue en el proceso?

Rodrigo Parada, abogado y especialista en derecho penal, directivo del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y decano de la Facultad de Derecho de Uniciencia, explicó a EL TIEMPO lo que sigue en el proceso contra la exsecretaria Agudelo tras la apelación de la defensa y su renuncia.



Parada expresó que las situaciones novedosas, como la renuncia de la secretaria, no las podrá resolver la segunda instancia. "Lo que significa que tendrían que desistir del recurso de apelación y plantear una nueva solicitud de libertad", contó el experto.



Y dijo que la norma dispone de 3 días para resolver las solicitudes de libertad. "Eso significa que tan pronto los abogados presenten la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, tienen que resolver la petición", añadió el abogado.



"Si el argumento central de la juez fue que ella podía reiterar su comportamiento porque era todavía secretaria, en ese orden de ideas lo más lógico es que tendrían que ordenar la libertad porque ella ya no es la secretaria", detalló Parada.



Sin embargo, el abogado precisó que depende del contexto de la decisión. "Puede que el juez valore que si bien es cierto que ella renunció, ello no implica que eventualmente pueda reasumir su condición de secretaria", puntualizó.



MEDELLÍN

