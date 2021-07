Lo que se sabe de 'Manolo', el presunto abusador de niños en Medellín

Apenas el lunes festivo y cuando el alcalde Daniel Quintero hizo pública la recompensa de 50 millones de pesos, la opinión pública conoció el nombre del señalado de ser el abusar de 21 menores de edad en un hogar infantil de Santa Cruz, en el nororiente de Medellín.



Un día después, las autoridades hicieron pública su imagen, en un cartel con el nombre de Ismael Darío Lopera Tangarife, conocido como Manolo, quien ya tiene una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo. Pero, ¿qué otros datos se conocen del hombre?

Lopera tiene 53 años de edad y en el centro educativo llevaba laborando 3 años. Su documento de identidad fue expedido en el año 1986 en el municipio de Angelópolis (Suroeste del departamento de Antioquia) y, de acuerdo a los registros de la base de datos del SENA, no fue alumno de la institución ni tampoco está registrado en algunas asociaciones profesionales.



En el centro infantil solía mostrarse como un hombre en exceso amigable y mostraba mucha confianza con los niños. Algunos padres de familia han narrado que este le daba dulces a los pequeños y solía ser bastante colaborador con la docente.



Incluso, una de las madres contó a este medio de comunicación que cuando el niño fue evaluado por una psicóloga, tuvieron que elaborar preguntas más precisas para que el pequeño contara si su abusador "era un amigo pequeño o grande", pues al principio este sólo contó que fue un amigo del jardín.

"Él no quería responderle a la psicóloga, entonces durante el juego le pregunté: '¿y ese amigo qué hace en el centro infantil?' Y mi hijo respondió: 'ayuda a la profe'", narró la madre.



Otra de las características que comentan los padres es un "sospechoso cariño" que tenía el hombre, algo que no es habitual, además de lo que consideran "un exceso en la confianza".



"Físicamente y en las fotografías se muestra algo que no es normal en un hombre, no sé si es que tengo esa percepción, pero donde yo hubiera visto a ese tipo antes y supiera que recibía a mi niño, yo pido explicación", dijo el padre de uno de los pequeños.

¿Tiene antecedentes?

Tras una consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales, el resultado que arroja esta base de datos pública es que el resultado no puede ser generado y que la persona debe acercarse a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas para adelantar la consulta.



La empresa Tusdatos.co, que brinda estudios de seguridad y mediante la cual se pueden hacer búsquedas en bases de datos públicas en simultánea, afirmó que este resultado aparece cuando la persona tiene una orden de captura, "para ver si algún incauto llega a la estación y lo pueden capturar".



De otro lado, se comprobó que Lopera no cuenta con inhabilidades previas por condenas por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años de edad, puesto que cabe recordar que existe una base de datos abierta donde consultar esta información de acuerdo a la ley 1918 de 2018, que establece que las personas en dicho registro no pueden desempeñar cargos en los que tenga directa relación con menores de edad.



Entre 2014 y 2016, el hombre tuvo un registro mercantil en la Cámara de Comercio de Medellín para el expendio de comidas preparadas en cafeterías, pero esta fue cancelada según el RUES (Registro único empresarial y social).

Lo que sabe

Hasta ahora, y pese al hermetismo alrededor de este caso, se han conocido algunos detalles del señalado, como lo son que este dormía en el centro infantil y que, según denuncian los padres de familia, acompañaba a los niños al baño, donde aprovechaba supuestamente para cometer los abusos.



"Él llevaba a los niños al baño, tenía acceso a ellos, lo dejaban solo con los niños. Algunos niños dicen que las profesoras se dormían y que dejaban a Manolo cuidando a los niños, que muchas veces les daba el alimento y cada vez aparecen más cosas que uno desconocía", contó un familiar.



MEDELLÍN