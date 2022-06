Como actos de vandalismo que rayan con el terrorismo fueron calificadas las acciones que han tenido lugar en las últimas semanas alrededor de las universidades de Medellín.



Así lo expresó el brigadier General Javier J. Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien entregó un balance de las diferentes protestas en la ciudad que han terminado en disturbios.



"Ya se tornan diferentes estas protestas, son ocho capturados y tenemos muchos más proceso. La protesta está garantizada, pero no mediante esta forma", expresó el uniformado.



Agregó que tienen identificados 23 grupos radicales que generan protestas en las universidades, algunos que ya venían incluso antes de la pandemia y otros que se están formando dentro de las universidades.



De todos estos, la mayoría se están reactivando y hay algunos cuyos integrantes ya tienen procesos judiciales.



"Estamos en el marco de más investigaciones y en los próximos días creemos que se van a presentar más capturas. Ellos no pueden pretender salir a hacer actos de vandalismo que ya rayan con terrorismo y creer que no les va a pasar nada. Vamos tras ellos y los tenemos que seguir capturando", expresó el comandante de Policía.



Sobre lo ocurrido este jueves 9 de junio, el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, expresó que hubo tres eventos de protesta se presentaron en la capital antioqueña durante el denominado día del estudiante caído.



Los bloqueos se presentaron en la Universidad Nacional, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad de Antioquia, donde en los dos primeros hubo presencia de entre 15 y 20 encapuchados y en la última universidad el número fue mayor.



"En el Politécnico no hubo qué intervenir y solo se hizo control del flujo vehicular hasta que en las horas de la tarde se retomó la normalidad. En la Universidad Nacional hubo una situación con la presencia de 17 encapuchados que obstruyeron la vía y ahí sí hubo actuación del Esmad para retomar el control, pero no hubo enfrentamientos”, contó Acevedo.



Por otra parte, en la Universidad de Antioquia sí se presentó un enfrentamiento que dejó daños materiales en la institución, así como una serie de capturas por parte de la Policía.



El balance de ese día fue de dos capturados en flagrancia con porte de arma cortopunzante y un joven herido, al parecer también por manipulación de artefacto explosivo.



“La información que tenemos es que querían incinerar dos vehículos que habían utilizado para bloquear las vías, por lo que hubo que reaccionar para que cumplieran su cometido. También nos informan que ayer salió de la universidad un joven lesionado en uno de sus ojos que hubo que llevar a un centro asistencial para ser atendido”, expresó el comandante de la Policía.



Sobre las otras personas involucradas en la explosión que tuvo lugar el pasado 8 de junio en la que falleció una joven de 19 años, el general Martín contó que uno de los heridos está muy grave y que los otros están por cuenta de autoridad judicial y tendrán que responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

De otro lado, la Policía Metropolitana informó sobre la captura de alias Jovana, quien fue detenida en flagrancia transportando elementos que iban a ser utilizados en la protesta.



Le fueron decomisadas bolsas con pólvora, indumentaria, cinco radios de comunicación con cargador, vainillas de granada de gas y otros elementos con los que se fabrican papas bombas.



La joven también deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.



"De acuerdo a la investigación esta mujer integra un grupo con tendencias revolucionarias que hace presencia en la capital de Antioquia, del cual sus integrantes vendrían dinamizando actividades pseudopolíticas y beligerantes al interior de universidades públicas de la ciudad", manifestó el general Martín



Recordó que en el marco de la conmemoración del aniversario de un extinto grupo guerrillero M-19, los integrantes de este grupo radicalizado habrían participado en las acciones violentas desarrolladas en la calle Barranquilla de Medellín, donde resultó incinerada una motocicleta de la Policía Nacional el pasado 19 de mayo.



