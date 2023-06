En medio de un sentido y doloroso homenaje en las calles de la comuna 13 de Medellín fue despedido este miércoles el joven Alexis Gómez Cardona, que apareció muerto en un paraje rural tras permanecer desaparecido por 9 días.



La comunidad pidió justicia por el crimen que conmocionó al barrio El Salado en las últimas dos semanas. Vecinos del menor aseguran que un hombre de 39 años que habita en el sector estaría detrás de los hechos.

En diálogo con EL TIEMPO, Willington Cano, entrenador de fútbol del joven de 15 años, aseguró que el hombre se presentó ante los investigadores la semana pasada para rendir declaración del caso.



Y esta mañana, la directora seccional de Fiscalia Medellín, Yiri Milena Amado, confirmó que el sujeto fue escuchado por los funcionarios judiciales que adelantan la investigación.

Despedida de Alexis Gómez en la comuna 13 de Medellín en la mañana de este miércoles, 14 de junio. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La declaración

Amado apuntó que para el momento en que habló el hombre aún no se conocía de la muerte del menor, la cual se confirmó en la mañana del domingo, 11 de junio. El cuerpo apareció en una cañada del corregimiento San Sebastián de Palmitas en avanzado estado de descomposición.



"Cuando él se presentó, dio cuenta de los hechos, que había visto al menor, cuando lo vio por última vez, eso fue lo que nos refirió, eso fue lo que le preguntaron las personas a cargo del tema de la desaparición", dijo la funcionaria.



Y agregó: "No tenemos orden de captura. En este momento la Fiscalía está adelantando la investigaciones y Medicina Legal está estableciendo la causa de la muerte del menor".



El caso fue priorizado por el ente acusador y la investigación la está adelantando un fiscal de alertas tempranas de homicidios.



El caso fue priorizado al tratarse de un menor de edad y la investigación es adelantada por un fiscal de alertas de homicidios.

Así buscaron al menor en el corregimiento de San Cristóbal. Foto: Cortesía

El señalamiento de la comunidad

El entrenador aseguró que el hombre a quien la comunidad ha señalado pretendía a Alexis semanas antes de su desaparición.



"Ese tipo se enamoró del niño, se obsesionó con él. Lo involucró en sus redes y en sus garras, a través de plata, gustos, lujos, buscando siempre sus falencias y necesidades sociales. El niño le cogió confianza y cayó en las arcas de este tipo", reveló Cano.



Al parecer, el sábado, 3 de junio, día en que vieron a Alexis con vida por última vez, el hombre y el menor habrían tenido una discusión. "Deja a tu novia, no te quiero ver con ella. Si no sos para mí, no sos para nadie", le habría dicho en su vivienda.



Lo que es claro para Cano es que el celular del menor lo apagaron y desde entonces no se volvió a tener ningún rastro. Esa noche se lo habrían llevado en una moto hasta el corregimiento de San Cristóbal, en un recorrido por diferentes calles y barrios de la comuna 13.



En el barrio aseguraron que el hombre llegó al día siguiente repleto de barro y que el lunes renunció a su trabajo, esa misma tarde abandonó la zona. Familiares, amigos y vecinos piden celeridad a la justicia para que el caso no quede impune.



MEDELLÍN

