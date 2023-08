Sin la presencia del candidato Federico Gutiérrez al Primer Gran Debate por Medellín, aduciendo que el canal Telemedellín “ha sido utilizado de manera reiterada como plataforma de campaña para uno de los candidato”, se llevó a cabo el encuentro con siete de los 16 aspirantes.

Los primeros candidatos invitados a participar y que asistieron fueron: Paulina Aguinaga, Rodolfo Correa, Gilberto Tobón, Liliana Rendón, Albert Corredor, Juan Camilo Restrepo y Juan Carlos Upegui.



El debate, que tuvo una duración cercana a las dos horas y media, tuvo uno de sus segmentos más importantes cuando se le preguntó a los candidatos sobre la articulación entre Universidad – Empresa y Estado, trabajo armónico que se rompió en los últimos años.



Gilberto Tobón, candidato de Fuerza Ciudadana, aseguró que su trabajo estará enfocado en empoderar a las clases populares y lograr un gobierno autónomo a partir del apoyo de los sectores populares.



La candidata Liliana Rendón fue más allá e indicó que el desarrollo de la ciudad debe ir de la mano con los pequeños, medianos y grandes empresarios, pero donde cada uno conozca su rol y lo tenga claro.



“Tenemos que recuperar la confianza en los empresarios, pero que los empresarios también nos permitan recuperar la fe en ellos”, dijo Rendón, y agregó que cuando el empresariado decidió meterse en política y elegir alcaldes y gobernadores “ahí empezó una falencia general, porque se revolvieron los roles y ahora necesitamos recuperarlo. Los empresarios en lo suyo y los gobernantes a lo que nos corresponde”.



Con una postura similar a la Tobón respondió Juan Carlos Upegui al mencionar que la gente debe estar en el centro. Su propuesta es la creación de un modelo de ciudad donde se incentive la participación de todos los actores.



“Garantías para todos, ventajas para ninguno. Acá no podemos seguirle dando ventajas a algunos pocos, con el propósito de brindar el pleno empleo”, manifestó.

Paulina Aguinaga le refutó la propuesta de crear 200 mil nuevo en sectores de turismo, construcción y ciencia, tecnología e innovación, al precisar que la Alcaldía no crea empleos, su labor es fortalecer las condiciones para que los empresarios lo hagan.



“No se puede generalizar que todos los empresario han sido malos o han sido corruptos, pero sí hay que reconocer que algunos empresarios se han equivocado y que incluso dentro de EPM se han movido intereses por partes de algunos empresarios y negar esto es querer tapar el sol con un dedo, sin embargo, creo que tenemos que trabajar de manera articulada con ellos”, acotó Aguinaga.

El debate también fue aprovechado para hablar sobre la propuesta de congelar la tarifa de los servicios, idea que no es nueva, pero que fue reencauchada por el candidato Albert Corredor.



“¿Cuál va ser su mecanismos legal y en cuánto es que van a disminuir las tarifas?”, le preguntó Aguinaga en una de las rondas.



Aunque no entrego información precisa sobre el mecanismo para hacerlo, manifestó que hay dos elementos para definir los precios: los costos operaciones y las inversiones.



“Nosotros tenemos que hacer una reorganización operacional de EPM y en materia inversiones, tenemos que hacer que paguen los que se han robado la plata de nuestra gente y no nuestra gente todos los días pagando las tarifas más altas”, concluyó.



Como en la capital de Antioquia se inscribieron 16 candidatos, este lunes festivo, 21 de agosto, se realizará un segundo debate del que participarán Jaime Mejía, César Hernández, Carlos Ballesteros, Felipe Vélez, Daniel Duque, Juan David Valderrama, Deicy Bermúdez y Luis Bernardo Vélez.

