Proponen moción de censura contra secretario Privado de la Alcaldía de Medellín

El Concejo de Medellín citó en la mañana de este viernes, 27 de octubre, al secretario privado de la Alcaldía, Juan David Duque, a un debate de control político para que rindiera explicaciones por las presuntas irregularidades en el manejo del fondo fijo del despacho del alcalde que se dieron a conocer en agosto pasado.



A pesar de la citación, el funcionario no acudió al recinto de la corporación y allegó a la secretaría general una excusa médica en la que explicó su imposibilidad de asistir. "Pido respetuosamente que se considere la reprogramación de la sesión para una fecha posterior, un vez me encuentre en condiciones de cumplir mis obligaciones de manera efectiva", explicó Duque en una misiva.

Los concejales, sin embargo, no aceptaron la excusa médica presentada por Duque —en la cual se señaló que tiene una lesión lumbar— en una votación de 15 votos negativos y solo uno positivo. La determinación habilitó a los corporados, según el reglamento, para presentar una propuesta de moción de censura.



Alfredo Ramos, concejal del Centro Democrático y quien citó al debate de control político, tomó la vocería para radicar ante la mesa directiva la proposición contra el funcionario que fue firmada por otros 12 corporados.

Abusos de fondos fijos de Quintero, por eso se esconden:

-utilizados para antojos personales, incluyendo licor

-utilizados por personas no autorizadas, como Diana Osorio

-consumos constantes de almuerzos a la misma hora en lugares diferentes

— Alfredo Ramos Maya (@AlfredoRamosM) October 27, 2023

Alfredo Ramos Maya, concejal de Medellín, propuso la moción de censura contra Duque. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

"Este concejo y esta ciudad merecen el respeto de parte de los secretarios, especialmente, de uno que nunca le hemos visto la cara en estas plenaria", expresó Ramos cuando presentó la solicitud.



De esta manera, en los próximos días, el presidente del Concejo, Fabio Rivera, deberá cita a una nueva sesión para que se vote la moción, no sin antes convocar nuevamente a Duque para que sea escuchado en una audiencia pública.



Para que la moción sea aprobada se requiere del voto afirmativo de, como mínimo, dos terceras partes de los integrantes del Concejo, es decir, se necesitan 14 votos de las 21 curules que hay. "Aprobada la moción de censura, el servidor queda separado de su cargo", se lee en el reglamento.



Vale la pena recordar que Duque, actualmente, hace parte de la terna que valúa el presidente Gustavo Petro para nombrar a un alcalde en propiedad para Medellín hasta el próximo 31 de diciembre. Los otros dos integrantes de la lista son el actual alcalde (e) Óscar Hurtado y el secretario de Seguridad, José Acevedo.



EL TIEMPO se comunicó con el funcionario para conocer su versión de los hechos. En diálogo con este diario, Duque explicó que está en una convalecencia médica producto de una urgencia hospitalaria. "Fui al médico de la EPS Sanitas y este determinó que estoy en unos días de incapacidad", dijo el secretario.



Duque aseguró que está en su casa, cumpliendo con la disposición del médico, y dijo que va a revisar el tema de la moción de censura, toda vez que considera que no hay ninguna inconsistencia en la excusa presentada ante la corporación.

El Concejo de Medellín deberá resolver la moción de censura en los próximos días. Foto: Concejo de Medellín

Aunque no hubo debate ante la inasistencia del secretario, los concejales tuvieron la oportunidad de intervenir durante la sesión para presentar sus pruebas y quejas sobre el presunto manejo irregular del fondo fijo o caja menor del despacho del alcalde.



El corporado Ramos afirmó que durante los últimos meses enviaron diferentes requerimientos a la administración distrital para conocer respuestas de fondo sobre quién gastó los recursos y con qué fin. Sin embargo, aseguró nunca obtuvo obtuvo contestación en esta materia.

Juan David Duque es el secretario Privado de la Alcaldía de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Si bien la Alcaldía de Medellín publicó todas las facturas del fondo fijo desde el 2008 hasta la actualidad en su sitio web, según Ramos la administración nunca explicó quién estuvo al frente de los consumos y cuál era el motivo del mismo, a pesar de que un juez de tutela se lo ordenó.



El concejal recordó que el fondo fijo debe ser utilizado para gastos de representación, viáticos y materiales del despacho del alcalde que sean urgentes y que no se puedan gestionar a través de otros contratos de la Alcaldía.



"Hay tres riesgos graves de los fondos fijos: No hay control de inventarios, nadie lo hace; se legalizan facturas sin ningún requisito, solo se confía la buena fe del secretario y hay inoperancia del comité técnico", agregó Ramos.



Para el concejal Daniel Duque, de la Alianza Verde, "es grave que se utilice la plata pública en mercados y restaurantes costosos, pero más grave aún que esos gastos y sus beneficiarios no sean transparentes".



El corporado también señaló que dentro del ejercicio de control político encontraron que no se deja constancia de quién recibe los soportes y algunos beneficiarios son personas naturales. "En los gastos de restaurante encontramos consumos a la misma hora en diferentes partes de la ciudad o en otras ciudades", dijo Duque.



Ante las intervenciones de los concejales, el secretario Duque dijo que está dispuesto a asistir al Concejo, una vez termine su incapacidad, para rendir todas las explicaciones necesarias sobre el manejo del fondo fijo del despacho del alcalde.



"Nosotros hemos sido totalmente transparentes con esto. Ningún alcalde hasta la fecha había hablado del fondo fijo, nosotros no solo hablamos de eso, sino que liberamos todas las facturas para que fueran de escrutinio dominio público", puntualizó.



MEDELLÍN

