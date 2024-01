Medellín: proponen acuerdo para que universidades públicas tengan más recursos cada año

Ante la secretaría general del Concejo de Medellín ya fue radicado el primer proyecto de acuerdo que de discutirá en el periodo 2024 - 2027. Se trata de una propuesta que, en términos simples, busca que la instituciones de educación superior adscritas al Distrito aseguren cada año más recursos de inversión.



La iniciativa, presentada por el concejal del Centro Democrático Sebastián López, adopta medidas para garantizar el derecho a la educación superior y se basa en el principio de progresividad y no regresividad en la asignación de los recursos. Las instituciones beneficiadas sería el ITM, el Colegio Mayor y el Pascual Bravo.

"De tal manera que contrarreste la inflación y asegure que los recursos en términos reales conserven su valor y, así, cumplir a cabalidad la prestación del servicio de la educación superior a las y los estudiantes, en las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión", se lee en el proyecto.



El corporado López aseguró que presentó la propuesta porque "cada año el presupuesto asignado a las instituciones de educación superior de Medellín no es suficiente y siempre los rectores tienen que ir al Concejo con los estudiantes a llenar las graderías para pedir recursos adicionales, nunca les entregan el dinero completo".

¡Les tengo una buena noticia! Radicamos el primer Proyecto de Acuerdo de este periodo 2024-2027 para lograr que las Universidades ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor no tengan que estar velando recursos acá en el Concejo si no que desde el inicio los tenga totalmente garantizados.… pic.twitter.com/4B7k5GzObo — Sebastián López V. (@sebaslopezv) January 4, 2024

Según el concejal, lo que se está buscando con el proyecto es que haya una base mínima presupuestal, que sea progresiva y que no se pueda disminuir en el tiempo, "para que de manera real las instituciones universitarias desde el momento cero del año tengan el dinero presupuestado para funcionar".



Los aportes para cada año se calcularían tomando como base el presupuesto asignado en inversión en la vigencia inmediatamente anterior y ajustándose como mínimo cada año el índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el Dane, más 2 por ciento en 2024, 3 por ciento para 2025, 4 por ciento en 2026 y 5 por ciento a partir del 2027.



Si en algún año el ICES es inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el aumento de los aportes se ajustará con base a la inflación más lo puntos porcentuales ya mencionados.



El objetivo del aumento gradual en los porcentajes durante los próximos cuatro años es que haya una planeación progresiva en las finanzas del Distrito. "Si lo hacemos de una vez sería de un impacto financiero más alto", precisó López.

El concejal de Medellín por el Centro Democrático Sebastián López. Foto: Concejo de Medellín

Para este año, por ejemplo, serían 10.000 millones de pesos los que se destinarían a fortalecer los recursos de inversión de las tres instituciones universitarias. Según el concejal, en un presupuesto general de 8,75 billones de pesos no es significativo, "pero sería de gran impacto para los estudiantes".



Hasta el momento, la iniciativa no ha sido socializada con la Alcaldía de Medellín y las secretarías de Hacienda y Educación. Sin embargo, el proponente espera hablar con el alcalde Federico Gutiérrez en los próximos días para compartir el proyecto.



Vale la pena mencionar que la propuesta considera recursos para garantizar la base de estudiantes que tienen hoy en día las instituciones de educación superior, pero no prevé la ampliación de cupos nuevos.



"Medellín tiene que ir avanzando en cómo duplicar la capacidad de estudiantes de estas tres instituciones. Eso se debe hacer a través de mecanismos netamente virtuales. Las tres instituciones de manera virtual tienen capacidad de doblar el número de estudiantes", precisó López.



De igual manera, el concejal explicó que no existe ningún problema si en alguna vigencia la administración distrital decide inyectar recursos adicionales para proyectos en las universidades, toda vez que el proyecto tiene en cuenta la base mínima presupuestal para lograr el funcionamiento durante todo el año.



MEDELLÍN

