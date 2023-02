Por 24 horas, profesores de las instituciones educativas oficiales de Medellín salieron a paro, este viernes, 3 de febrero. Hasta las instalaciones de la secretaría de Educación, en el parque de las Luces, llegaron cerca de 600 maestros de la Asociación Sindical de Educadores de Medellín que exigen mejores condiciones laborales.



(Lo invitamos a leer: ¿Metro subterráneo en Medellín? La polémica petición de Daniel Quintero a Petro)



Entre las principales razones para protestar están la sobrecarga laboral, la falta de protocolos y garantías para los docentes en la atención de violencia sexual, el estado del sistema de salud y el incumplimiento de los acuerdos de la negociación colectiva del año pasado.

"La administración desconoció el acuerdo de una resolución y le dio facultades a los rectores para decidir cómo se van a compensar las actividades de la semana institucional. Ahí empezó la crisis", explicó en diálogo con EL TIEMPO Irma Yurley Pérez, presidenta de ASDEM.

Alcalde del Distrito de Medellín @QuinteroCalle los profesores de Medellín salieron a paro de 24 horas ¡Porque usted no los escucha! Colegios en mal estado, traslados por expresar sus opiniones y una serie de peticiones que no las atiende. ¿Medellín futuro? pic.twitter.com/mctRpNJam1 — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) February 3, 2023

"Los rectores empezaron a imponernos contra jornada, es decir, trabajamos de 6 de la mañana a 12 y luego nos tenemos que quedar hasta las 6 de la tarde. Nos ponen jornadas extensivas, de tres horas, y lo más grave es que nos hacen ir los sábados", agregó Pérez.



(Le puede interesar: Estaciones y bicicletas del sistema EnCicla en Medellín siguen vandalizadas)



La sindicalista manifestó que el tiempo para calificar trabajos, preparar clase y atender a padres de familia es limitado, debido a que destinan más horas de lo estipulado en estas actividades. "Nosotros tenemos un promedio de casi 300 chicos, que son 300 trabajos revisados. Pero a nosotros nos desconocen ese trabajo, no lo reconocen", dijo la maestra.

Acompañamos a los maestros de #Medellín en su justo paro. La Secretaría de educación de la ciudad tiene que cumplir con los compromisos adquiridos con sus docentes. ¡Adelante! pic.twitter.com/pQSDl1k5n4 — CUT Antioquia (@CutAntioquia) February 3, 2023

Asimismo, aseguró que se están cerrando algunas plazas de maestros, que terminan por afectar a los que se quedan en las instituciones. "La administración, por ahorrarse el nombramiento de nuevos profesores, toma a los que ya están y les ponen más materias y les cambian las jornadas para suplir mañana y tarde", dijo Pérez.



Otro problema que manifestó el sindicato es la falta de protocolos y ruta de atención para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de los docentes ante casos de presunto acoso sexual.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



"Ante la presión que ha habido en los diferentes casos, la Fiscalía en un mes los desestima, pero muchos ya han sido trasladados y afectados en el buen nombre. Estamos desarrollando una ruta, pero la secretaría no la quiere reconocer", afirmó la presidenta del sindicato quien manifestó que el problema existe y que por lo mismo no se debe enviar a los maestros a otras instituciones si tienen algún tipo de señalamiento.



Desde el sindicato esperan que sus peticiones sean escuchadas por la secretaría de Educación y la administración distrital, en cabeza del alcalde Daniel Quintero. EL TIEMPO consultó con ese despacho sobre la protesta pero dijeron que no habrá pronunciamiento al respecto.



MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM