Dos patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que fueron identificados como Andrés Fernando Becerra Lee y Yeison Cortés Mayo, fueron enviados a la cárcel por presuntamente haber presionado a un ciudadano para que les entregara 5 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 12 de abril en un puesto de control que habían ubicado en el barrio El Poblado, suroriente de la capital antioqueña.



En información entregada por el ente acusador, los policías, al parecer, le exigieron al conductor de un vehículo particular la cuantiosa suma de dinero a cambio de no llamar a un agente de tránsito porque habría consumido licor.



Según información entregada desde la Dirección Seccional de Fiscalías Medellín, ante la presión de los miembros de la Policía Metropolitana, el conductor les habría entregado la suma de 1’500.000 de pesos en efectivo para que lo dejaran abandonar el lugar.



Los procesados fueron capturados por agentes de la Dijín este lunes, 18 de septiembre, y durante las audiencias no se allanaron a los cargos imputados por el delito de concusión.



La defensa de los señalados policías corruptos apeló la decisión ante la segunda instancia.



MEDELLÍN